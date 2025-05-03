В Швеции будут платить мигрантам по 32 тысячи евро за возвращение домой
Киев • УНН
Швеция планирует увеличить финансовую помощь мигрантам, которые решат вернуться на родину, до 32 тысяч евро. Этот шаг направлен на решение проблем интеграции.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна собирается увеличить сумму помощи мигрантам за возвращение домой с 900 до 32 000 евро. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.
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Он повторил свое предложение значительно увеличить сумму денег, которую Швеция предлагает мигрантам в качестве финансового стимула для выезда из страны.
В настоящее время субсидия составляет 900 евро на взрослого. Однако эта инициатива пока что не увенчалась успехом. По данным Шведского миграционного агентства, в 2023 году была одобрена только одна из 70 заявлений.
Чтобы переломить эту тенденцию, правительство предлагает увеличить сумму помощи до 32 тысяч евро, или на 3400%.
Кристерссон рассказал, что вдохновился опытом Дании.
Мы в основном копируем датскую модель и значительно увеличиваем эту сумму, чтобы облегчить жизнь тем, кто осознает, что предпочитает вернуться в свою страну, а также по разным причинам не чувствует, что может построить полноценную жизнь в Швеции
Кристерссон признал, что этот метод не понравится многим, но подчеркнул проблему интеграции мигрантов.
"Я не думаю, что этот метод будет эффективным для многих людей, но у нас есть проблема с интеграцией, и если люди, имеющие законное право оставаться в Швеции, но в основном не интегрируются, не ценят шведский образ жизни, то, по крайней мере, они задумаются о возвращении в свою страну происхождения", – отметил премьер Швеции.
Предложение должно вступить в силу 1 января 2026 года.
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