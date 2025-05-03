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В Швеции будут платить мигрантам по 32 тысячи евро за возвращение домой

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Швеция планирует увеличить финансовую помощь мигрантам, которые решат вернуться на родину, до 32 тысяч евро. Этот шаг направлен на решение проблем интеграции.

В Швеции будут платить мигрантам по 32 тысячи евро за возвращение домой

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна собирается увеличить сумму помощи мигрантам за возвращение домой с 900 до 32 000 евро. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Абсолютно необходимо установить контроль над миграцией

- сказал Кристерссон.

Он повторил свое предложение значительно увеличить сумму денег, которую Швеция предлагает мигрантам в качестве финансового стимула для выезда из страны.

В настоящее время субсидия составляет 900 евро на взрослого. Однако эта инициатива пока что не увенчалась успехом. По данным Шведского миграционного агентства, в 2023 году была одобрена только одна из 70 заявлений.

Чтобы переломить эту тенденцию, правительство предлагает увеличить сумму помощи до 32 тысяч евро, или на 3400%.

Кристерссон рассказал, что вдохновился опытом Дании.

Мы в основном копируем датскую модель и значительно увеличиваем эту сумму, чтобы облегчить жизнь тем, кто осознает, что предпочитает вернуться в свою страну, а также по разным причинам не чувствует, что может построить полноценную жизнь в Швеции

- сказал он.

Кристерссон признал, что этот метод не понравится многим, но подчеркнул проблему интеграции мигрантов.

"Я не думаю, что этот метод будет эффективным для многих людей, но у нас есть проблема с интеграцией, и если люди, имеющие законное право оставаться в Швеции, но в основном не интегрируются, не ценят шведский образ жизни, то, по крайней мере, они задумаются о возвращении в свою страну происхождения", – отметил премьер Швеции.

Предложение должно вступить в силу 1 января 2026 года.

Швеция выделила Украине рекордный пакет военной помощи на $1,6 миллиарда31.03.25, 14:33 • 28824 просмотра

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