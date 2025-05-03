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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
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У Швеції платитимуть мігрантам по 32 тисячі євро за повернення до дому

Київ • УНН

 • 1438 перегляди

Швеція планує збільшити фінансову допомогу мігрантам, які вирішать повернутися на батьківщину, до 32 тисяч євро. Цей крок спрямований на вирішення проблем інтеграції.

У Швеції платитимуть мігрантам по 32 тисячі євро за повернення до дому

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країна збирається збільшити суму допомоги мігрантам за повернення додому з 900 до 32 000 євро. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Абсолютно необхідно встановити контроль над міграцією

- сказав Крістерссон.

Він повторив свою пропозицію значно збільшити суму грошей, яку Швеція пропонує мігрантам як фінансовий стимул для виїзду з країни.

Наразі субсидія становить 900 євро на дорослого. Однак ця ініціатива поки що не увінчалася успіхом. За даними Шведського міграційного агентства, у 2023 році було схвалено тільки одну із 70 заяв.

Щоб переломити цю тенденцію, уряд пропонує збільшити суму допомоги до 32 тисяч євро, або на 3400%.

Крістерссон розповів, що надихнувся досвідом Данії.

Ми в основному копіюємо датську модель і значно збільшуємо цю суму, щоб полегшити життя тим, хто усвідомлює, що воліє повернутися до своєї країни, а також з різних причин не відчуває, що може побудувати повноцінне життя в Швеції

- сказав він.

Крістерссон визнав, що цей метод не сподобається багатьом, але наголосив на проблемі інтеграції мігрантів.

"Я не думаю, що цей метод буде ефективним для багатьох людей, але ми маємо проблему з інтеграцією, і якщо люди, які мають законне право залишатися в Швеції, але в основному не інтегруються, не цінують шведський спосіб життя, то принаймні вони замисляться про повернення до своєї країни походження", – зазначив прем’єр Швеції.

Пропозиція має набути чинності 1 січня 2026 року.

Швеція виділила Україні рекордний пакет військової допомоги на $1,6 мільярда31.03.25, 14:33 • 28901 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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