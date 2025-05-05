Адміністрація Трампа пропонує мігрантам 1000 доларів за добровільний виїзд
Київ • УНН
Адміністрація Трампа пропонує мігрантам 1000 доларів та оплату квитка за добровільний виїзд із США. Це має прискорити депортацію та скоротити витрати на правоохоронні органи.
Адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує мігрантам без документів 1000 доларів та оплату квитка, якщо вони погодяться добровільно покинути США, що є черговою спробою прискорити масову депортацію та скоротити витрати на правоохоронні органи. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Міністерство внутрішньої безпеки США (Department of Homeland Security, DHS) заявило, що мігранти, які самостійно поїдуть додому за допомогою застосунку CBP Home, отримають грошову допомогу. Чиновники назвали її "стипендією" і обіцяють виплатити після підтвердження повернення нелегальних мігрантів до рідної країни. У відомстві програму називають ефективнішою альтернативою дорогим арештам та депортаціям.
Якщо ви перебуваєте тут нелегально, самодепортація — це найкращий, найбезпечніший та найекономічніший спосіб залишити Сполучені Штати, щоб уникнути арешту
Ця ініціатива знаменує собою зміни в депортаційній політиці DHS, що почалися цьогоріч з рекламної кампанії в соціальних мережах та на телебаченні, в якій радили мігрантам повертатися додому щоб не бути депортованими і не втратити можливість повернутися.
Українські біженці в США зіткнулися з перспективою видворення через іміграційну політику Трампа24.04.25, 15:45 • 10151 перегляд
За часів президента Джо Байдена оригінальний додаток CBP One використовувався для планування співбесід щодо надання притулку. Тепер, під час другого терміну Трампа, його перепрофілювали, щоб заохочувати мігрантів виїжджати самостійно.
DHS прогнозує, що навіть з урахуванням нової виплати, програма скоротить витрати на депортацію приблизно на 70%. Агентство оцінює, що традиційне правозастосування, включаючи арешт, затримання та видворення, коштує платникам податків приблизно 17 000 доларів на особу.
Трамп придумав схему, яка дасть змогу нелегальним іммігрантам законно повернутися11.04.25, 19:11 • 12592 перегляди
Міністерство охорони здоров'я заявило, що програма вже успішно використовується. І нещодавно один мігрант отримав рейс з Чикаго до Гондурасу. Крім того, такі поїздки у межах програми заброньовані на цей та наступний тиждень.
Нагадаємо
Адміністрація президента США Дональда Трампа скасовує тимчасовий законний статус 530 000 кубинців, гаїтян, нікарагуанців та венесуельців у Сполучених Штатах. Цей крок припиняє програму "пароля", що дозволяла їм в'їжджати до США за Байдена.