Администрация Трампа предлагает мигрантам 1000 долларов за добровольный выезд

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает мигрантам без документов 1000 долларов и оплату билета, если они согласятся добровольно покинуть США, что является очередной попыткой ускорить массовую депортацию и сократить расходы на правоохранительные органы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) заявило, что мигранты, которые самостоятельно поедут домой с помощью приложения CBP Home, получат денежную помощь. Чиновники назвали ее "стипендией" и обещают выплатить после подтверждения возвращения нелегальных мигрантов в родную страну. В ведомстве программу называют более эффективной альтернативой дорогим арестам и депортациям.

Если вы находитесь здесь нелегально, самодепортация — это лучший, самый безопасный и экономичный способ покинуть Соединенные Штаты, чтобы избежать ареста - заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Эта инициатива знаменует собой изменения в депортационной политике DHS, начавшиеся в этом году с рекламной кампании в социальных сетях и на телевидении, в которой советовали мигрантам возвращаться домой, чтобы не быть депортированными и не потерять возможность вернуться.

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Во времена президента Джо Байдена оригинальное приложение CBP One использовалось для планирования собеседований по предоставлению убежища. Теперь, во время второго срока Трампа, его перепрофилировали, чтобы поощрять мигрантов выезжать самостоятельно.

DHS прогнозирует, что даже с учетом новой выплаты, программа сократит расходы на депортацию примерно на 70%. Агентство оценивает, что традиционное правоприменение, включая арест, задержание и выдворение, обходится налогоплательщикам примерно в 17 000 долларов на человека.

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Министерство здравоохранения заявило, что программа уже успешно используется. И недавно один мигрант получил рейс из Чикаго в Гондурас. Кроме того, такие поездки в рамках программы забронированы на эту и следующую неделю.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа отменяет временный законный статус 530 000 кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев в Соединенных Штатах. Этот шаг прекращает программу "пароля", позволявшую им въезжать в США при Байдене.