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Трамп убежден, что чемпионат мира по футболу может стать стимулом для россии прекратить войну - BBC

Киев • УНН

 • 3190 просмотра

Дональд Трамп заявил, что участие россии в чемпионате мира по футболу 2026 может способствовать миру в Украине. Россию отстранили от соревнований ФИФА и УЕФА после вторжения.

Трамп убежден, что чемпионат мира по футболу может стать стимулом для россии прекратить войну - BBC

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность для россии сыграть на Чемпионате мира по футболу 2026 года может стать "стимулом" для прекращения войны в Украине. Российская сборная по футболу была отстранена от международных соревнований ФИФА и УЕФА после вторжения в Украину в 2022 году, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Согласно действующим правилам, россия не будет играть на Чемпионате мира по футболу 2026 года, который совместно организовывают США, Канада и Мексика. Квалификация началась в сентябре 2023 года, и в дополнение к трем странам-хозяйкам было доступно 45 мест.

Но, выступая на первом заседании рабочей группы своей администрации по подготовке к Чемпионату мира 2026 года, Трамп заявил, что возвращение россии к участию в турнире может положить конец войне в Украине.

Сидя рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино, Трамп сказал, что он не знал, что россия была отстранена от участия в турнире.

Это правда. Сейчас им запрещено играть, но мы надеемся, что что-то произойдет и наступит мир, и россию снова допустят к соревнованиям, - сказал Инфантино.

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Трамп сказал: "Это возможно. Это может быть хорошим стимулом, не так ли? Мы хотим, чтобы они остановились. Мы хотим, чтобы они остановились. Пять тысяч молодых людей еженедельно убивают - в это даже нельзя поверить".

Чемпионат мира по футболу 2026 в США

США будут принимать 78 из 104 матчей, включая финал. Институт Всемирного туристического форума предупредил, что суровая иммиграционная политика в США и глобальная политическая напряженность могут "существенно" повлиять на международные прибытия.

Я знаю, что у нас будут гости, вероятно, из почти 100 стран. Мы хотим, чтобы они приехали. Мы хотим, чтобы они праздновали. Мы хотим, чтобы они смотрели игру. Но когда время выйдет, они поедут домой

- сказал Венс.

Клубный чемпионат мира по футболу, который начинается в следующем месяце, проходит на 12 стадионах США. Ожидается, что турнир посетят около двух миллионов иностранных гостей.

Мы уже обрабатываем эти проездные документы и заявления на получение виз. Очевидно, что это станет предпосылкой того, что мы сможем сделать в следующем году для проведения Чемпионата мира по футболу

- сказала министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Дополнение

Администрация президента США Дональда Трампа в начале этого года призвала украинское правительство принять неопределенное количество депортированных из страны мигрантов.

Украинская дипломат сообщила посольству США о том, что правительство предложит ответ, когда сформулирует позицию

- говорится в материале The Washington Post.
Павел Зинченко

Павел Зинченко

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