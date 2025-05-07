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"Никогда не говори никогда": Трамп в Белом доме намекнул Карни на будущее Канады в составе США

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Во время встречи Трамп намекнул на присоединение Канады к США, но Карни отклонил эту идею. Трамп отметил, что США могут обойтись без канадской продукции.

"Никогда не говори никогда": Трамп в Белом доме намекнул Карни на будущее Канады в составе США

Премьер-министр Канады Марк Карни посетил Белый дом и провел первые переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что встреча лидеров "началась с улыбок и рукопожатий, несмотря на желание Трампа сделать Канаду 51-м штатом США". Эта тема актуализировалась, когда политики отвечали на вопросы журналистов.

Мы не будем обсуждать это, если кто-то не захочет это обсуждать. Но это действительно был бы замечательный брак

- сказал Трамп.

Карни решительно отверг эту идею.

Она (Канада - ред.) не продается, она не будет продана - никогда

- заявил Карни.

"Никогда не говори никогда", - дважды повторил на это Трамп.

Издание отмечает, что Трамп, чья тарифная политика всколыхнула мировые рынки, сказал, что они с Карни обсудят "трудные моменты", намекая на его убеждение, что Соединенные Штаты могут обойтись без канадской продукции.

"Несмотря ни на что, мы будем дружить с Канадой", - сказал он.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменит пошлины для Канады. Он отметил, что США хотят производить собственные автомобили, стальные и алюминиевые - и не хотят, чтобы эти продукты импортировались из Канады.

Зеленский созвонился с премьером Канады Карни: обсудили усиление ПВО и санкции против рф30.04.25, 22:11 • 3033 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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