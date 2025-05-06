Трамп заявив, що не скасує мита для Канади
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що не скасує мита для Канади, незважаючи на переговори з прем'єр-міністром Марком Карні. Трамп наголосив на бажанні США виробляти власні авто.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не скасує мита для Канади. Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.
Деталі
Трампа запитали, чи може прем’єр-міністр Канади Карні сказати сьогодні щось, що змусить його скасувати мита для Канади.
"Ні", - швидко відповів Трамп.
Карні у свою чергу зазначив, що Канада є найбільшим клієнтом США з усіх товарів.
"У нас є величезний автомобільний сектор. І зміни, які ми внесли, були корисними", - сказав Карні.
За його словами, коли справа доходить до цієї теми, потрібно провести "ширшу дискусію".
"Це займе деякий час, і саме тому ми тут - щоб провести ці обговорення", - додав Карні.
Трамп заявив: "Це дуже дружня розмова".
Проте Трамп зазначив, що США хочуть виробляти власні автомобілі, сталеві та алюмінієві - і не хочуть, щоб ці продукти імпортувалися з Канади.
Доповнення
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що тарифна політика Дональда Трампа є актом економічного самосаботажу, який штовхає США до спаду.
АР повідомляло, що у відповідь на торговельні мита, запроваджені Сполученими Штатами за ініціативи президента Трампа, Канада анонсувала власні митні заходи у відповідь.
4 березня, набули чинності мита, запроваджені США проти Канади й Мексики. У відповідь на це Канада запровадить 25% мита на американські товари вартістю 155 млрд доларів.
7 березня Трамп підписав розпорядження про відстрочку тарифів на продукцію з Мексики та Канади, яка підпадає під дію Угоди про вільну торгівлю USMCA.