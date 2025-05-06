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Трамп заявив, що не скасує мита для Канади

Київ • УНН

 • 6250 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що не скасує мита для Канади, незважаючи на переговори з прем'єр-міністром Марком Карні. Трамп наголосив на бажанні США виробляти власні авто.

Трамп заявив, що не скасує мита для Канади

Президент США Дональд Трамп заявив, що не скасує мита для Канади. Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.

Деталі

Трампа запитали, чи може прем’єр-міністр Канади Карні сказати сьогодні щось, що змусить його скасувати мита для Канади.

"Ні", - швидко відповів Трамп.

Карні у свою чергу зазначив, що Канада є найбільшим клієнтом США з усіх товарів.

"У нас є величезний автомобільний сектор. І зміни, які ми внесли, були корисними", - сказав Карні.

За його словами, коли справа доходить до цієї теми, потрібно провести "ширшу дискусію".

"Це займе деякий час, і саме тому ми тут - щоб провести ці обговорення", - додав Карні.

Трамп заявив: "Це дуже дружня розмова".

Проте Трамп зазначив, що США хочуть виробляти власні автомобілі, сталеві та алюмінієві - і не хочуть, щоб ці продукти імпортувалися з Канади.

Доповнення

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що тарифна політика Дональда Трампа є актом економічного самосаботажу, який штовхає США до спаду.

АР повідомляло, що у відповідь на торговельні мита, запроваджені Сполученими Штатами за ініціативи президента Трампа, Канада анонсувала власні митні заходи у відповідь. 

4 березня, набули чинності мита, запроваджені США проти Канади й Мексики. У відповідь на це Канада запровадить 25% мита на американські товари вартістю 155 млрд доларів.

7 березня Трамп підписав розпорядження про відстрочку тарифів на продукцію з Мексики та Канади, яка підпадає під дію Угоди про вільну торгівлю USMCA.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Марк Карні
Дональд Трамп
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