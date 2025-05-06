Трамп заявил, что не отменит пошлины для Канады
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменит пошлины для Канады, несмотря на переговоры с премьер-министром Марком Карни. Трамп подчеркнул желание США производить собственные авто.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменит пошлины для Канады. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.
Детали
Трампа спросили, может ли премьер-министр Канады Карни сказать сегодня что-нибудь, что заставит его отменить пошлины для Канады.
"Нет", - быстро ответил Трамп.
Карни в свою очередь отметил, что Канада является крупнейшим клиентом США по всем товарам.
"У нас есть огромный автомобильный сектор. И изменения, которые мы внесли, были полезными", - сказал Карни.
По его словам, когда дело доходит до этой темы, нужно провести "более широкую дискуссию".
"Это займет некоторое время, и именно поэтому мы здесь - чтобы провести эти обсуждения", - добавил Карни.
Трамп заявил: "Это очень дружеский разговор".
Однако Трамп отметил, что США хотят производить собственные автомобили, стальные и алюминиевые - и не хотят, чтобы эти продукты импортировались из Канады.
Дополнение
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что тарифная политика Дональда Трампа является актом экономического самосаботажа, который толкает США к спаду.
АР сообщало, что в ответ на торговые пошлины, введенные Соединенными Штатами по инициативе президента Трампа, Канада анонсировала собственные таможенные меры в ответ.
4 марта, вступили в силу пошлины, введенные США против Канады и Мексики. В ответ на это Канада введет 25% пошлины на американские товары стоимостью 155 млрд долларов.
7 марта Трамп подписал распоряжение об отсрочке тарифов на продукцию из Мексики и Канады, которая подпадает под действие Соглашения о свободной торговле USMCA.