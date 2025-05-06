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Трамп заявил, что не отменит пошлины для Канады

Киев • УНН

 • 4566 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменит пошлины для Канады, несмотря на переговоры с премьер-министром Марком Карни. Трамп подчеркнул желание США производить собственные авто.

Трамп заявил, что не отменит пошлины для Канады

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменит пошлины для Канады. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.

Детали

Трампа спросили, может ли премьер-министр Канады Карни сказать сегодня что-нибудь, что заставит его отменить пошлины для Канады.

"Нет", - быстро ответил Трамп.

Карни в свою очередь отметил, что Канада является крупнейшим клиентом США по всем товарам.

"У нас есть огромный автомобильный сектор. И изменения, которые мы внесли, были полезными", - сказал Карни.

По его словам, когда дело доходит до этой темы, нужно провести "более широкую дискуссию".

"Это займет некоторое время, и именно поэтому мы здесь - чтобы провести эти обсуждения", - добавил Карни.

Трамп заявил: "Это очень дружеский разговор".

Однако Трамп отметил, что США хотят производить собственные автомобили, стальные и алюминиевые - и не хотят, чтобы эти продукты импортировались из Канады.

Дополнение

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что тарифная политика Дональда Трампа является актом экономического самосаботажа, который толкает США к спаду.

АР сообщало, что в ответ на торговые пошлины, введенные Соединенными Штатами по инициативе президента Трампа, Канада анонсировала собственные таможенные меры в ответ. 

4 марта, вступили в силу пошлины, введенные США против Канады и Мексики. В ответ на это Канада введет 25% пошлины на американские товары стоимостью 155 млрд долларов.

7 марта Трамп подписал распоряжение об отсрочке тарифов на продукцию из Мексики и Канады, которая подпадает под действие Соглашения о свободной торговле USMCA.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
Марк Карни
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