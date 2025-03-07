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Трамп відклав тарифи для Мексики та Канади: що стоїть за несподіваним рішенням

Київ • УНН

 • 33059 перегляди

Президент США підписав указ про відстрочку тарифів на продукцію з Мексики та Канади в рамках угоди USMCA до 2 квітня. Рішення прийнято після переговорів з президентом Мексики та зустрічі з керівниками автовиробників.

Трамп відклав тарифи для Мексики та Канади: що стоїть за несподіваним рішенням

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про відстрочку тарифів на продукцію з Мексики та Канади, яка підпадає під дію Угоди про вільну торгівлю USMCA. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Відповідно до нового рішення, запровадження мит буде відкладене майже на місяць. 

Ця угода встановлює зону вільної торгівлі між трьома північноамериканськими країнами. Спочатку Трамп оголосив про тимчасове скасування тарифів лише для Мексики, однак новий указ розширив це рішення і на Канаду. 

Міністр торгівлі Говард Лутнік ще раніше натякнув, що глава держави може зробити таку заяву. Пізніше цього ж дня Трамп підтвердив у Truth Social, що після переговорів із президентом Мексики Клаудією Шейнбаум було вирішено не застосовувати мита до мексиканських товарів у рамках USMCA. Відповідне рішення поширюється також на Канаду, а введення тарифів відкладено до 2 квітня. 

Представник адміністрації, відповідаючи на запитання про можливий зв’язок між цим рішенням і останніми коливаннями на фондовому ринку, зазначив, що на нього вплинула зустріч Трампа з керівниками Ford, General Motors і Stellantis. 

Напередодні Трамп уже ухвалив рішення про тимчасове звільнення Мексики та Канади від тарифів на автомобілі.

Трамп може на місяць відтермінувати мита на автомобілі з Мексики та Канади05.03.25, 20:52 • 17620 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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