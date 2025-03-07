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Трамп отложил тарифы для Мексики и Канады: что стоит за неожиданным решением

Киев • УНН

 • 33059 просмотра

Президент США подписал указ о отсрочке тарифов на продукцию из Мексики и Канады в рамках соглашения USMCA до 2 апреля. Решение принято после переговоров с президентом Мексики и встречи с руководителями автопроизводителей.

Трамп отложил тарифы для Мексики и Канады: что стоит за неожиданным решением

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о отсрочке тарифов на продукцию из Мексики и Канады, которая подпадает под действие Соглашения о свободной торговле USMCA. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Согласно новому решению, введение пошлин будет отложено почти на месяц. 

Это соглашение устанавливает зону свободной торговли между тремя североамериканскими странами. Сначала Трамп объявил о временном отмене тарифов только для Мексики, однако новый указ расширил это решение и на Канаду. 

Министр торговли Говард Лутник еще ранее намекнул, что глава государства может сделать такое заявление. Позже в тот же день Трамп подтвердил в Truth Social, что после переговоров с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум было решено не применять пошлины к мексиканским товарам в рамках USMCA. Соответствующее решение распространяется также на Канаду, а введение тарифов отложено до 2 апреля. 

Представитель администрации, отвечая на вопрос о возможной связи между этим решением и последними колебаниями на фондовом рынке, отметил, что на него повлияла встреча Трампа с руководителями Ford, General Motors и Stellantis. 

Накануне Трамп уже принял решение о временном освобождении Мексики и Канады от тарифов на автомобили.

Трамп может на месяц отложить пошлины на автомобили из Мексики и Канады05.03.25, 20:52 • 17620 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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