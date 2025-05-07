"Ніколи не кажи ніколи": Трамп у Білому домі натякнув Карні на майбутнє Канади у складі США
Київ • УНН
Під час зустрічі Трамп натякнув на приєднання Канади до США, але Карні відхилив цю ідею. Трамп зазначив, що США можуть обійтися без канадської продукції.
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні відвідав Білий дім і провів перші переговори з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Зазначається, що зустріч лідерів "почалася з посмішок і рукостискань, незважаючи на бажання Трампа зробити Канаду 51-м штатом США". Ця тема актуалізувалися, коли політики відповідали на запитання журналістів.
Ми не будемо обговорювати це, якщо хтось не захоче це обговорювати. Та це справді був би чудовий шлюб
Карні рішуче відкинув цю ідею.
Вона (Канада - ред.) не продається, вона не буде продана - ніколи
"Ніколи не кажи ніколи", - двічі повторив на це Трамп.
Видання зазначає, що Трамп, чия тарифна політика сколихнула світові ринки, сказав, що вони з Карні обговорять "важкі моменти", натякаючи на його переконання, що Сполучені Штати можуть обійтися без канадської продукції.
"Незважаючи ні на що, ми будемо дружити з Канадою", - сказав він.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що не скасує мита для Канади. Він зазначив, що США хочуть виробляти власні автомобілі, сталеві та алюмінієві - і не хочуть, щоб ці продукти імпортувалися з Канади.
Зеленський зідзвонився з прем'єром Канади Карні: обговорили посилення ППО та санкції проти рф30.04.25, 22:11 • 3033 перегляди