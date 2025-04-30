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Зеленський зідзвонився з прем'єром Канади Карні: обговорили посилення ППО та санкції проти рф

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Зеленський провів розмову з Карні, лідери обговорили посилення ППО України та важливість санкцій проти росії. Карні запевнив у підтримці України на рівні G7.

Зеленський зідзвонився з прем'єром Канади Карні: обговорили посилення ППО та санкції проти рф

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення пресслужби глави держави.

Деталі

Зазначається, що Зеленський привітав Карні і очолювану ним Ліберальну партію з перемогою на федеральних виборах у Канаді. Він подякував цій країні та її народу за підтримку та додав, що Україна розраховує на ефективну співпрацю. 

Президент поінформував про наслідки російських обстрілів українських міст і сіл та зазначив, що посилення протиповітряної оборони залишається першочерговим пріоритетом держави. Володимир Зеленський наголосив, що росія збільшує виробництво балістичних ракет, тому Україна потребує додаткових систем ППО для захисту людей від них

- йдеться у повідомленні.

Ліберальна партія Канади чинного прем'єра Карні перемогла на парламентських виборах 28 квітня - CTV News29.04.25, 05:50 • 3730 переглядiв

Також вказується, що окрема увага під час розмови була приділена перспективам канадського головування в G7 цього року. Карні запевнив у готовності співпрацювати з Україною на рівні "Групи семи".

Президент і прем’єр-міністр детально обговорили кроки, які можуть наблизити до повного, безумовного припинення вогню та достойного миру. Ішлося про тиск на росію, зокрема санкції проти банківського та енергетичного секторів. Лідери домовилися, що важливо зберігати санкційний тиск на рф за її агресію

- зазначили у пресслужбі.

Там додали, що Зеленський і Карні також приділили увагу співпраці в межах "коаліції охочих" та узгодили наступні контакти в різних форматах на найближчий час. Глава держави запросив прем’єр-міністра Канади відвідати Україну.

Нагадаємо

Ліберальна партія Марка Карні перемогла на виборах у Канаді, зробивши вражаючий "камбек" і попереджаючи, що президент США Дональд Трамп "намагається нас зламати".

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