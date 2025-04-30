Зеленський зідзвонився з прем'єром Канади Карні: обговорили посилення ППО та санкції проти рф

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення пресслужби глави держави.

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Зазначається, що Зеленський привітав Карні і очолювану ним Ліберальну партію з перемогою на федеральних виборах у Канаді. Він подякував цій країні та її народу за підтримку та додав, що Україна розраховує на ефективну співпрацю.

Президент поінформував про наслідки російських обстрілів українських міст і сіл та зазначив, що посилення протиповітряної оборони залишається першочерговим пріоритетом держави. Володимир Зеленський наголосив, що росія збільшує виробництво балістичних ракет, тому Україна потребує додаткових систем ППО для захисту людей від них - йдеться у повідомленні.

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Також вказується, що окрема увага під час розмови була приділена перспективам канадського головування в G7 цього року. Карні запевнив у готовності співпрацювати з Україною на рівні "Групи семи".

Президент і прем’єр-міністр детально обговорили кроки, які можуть наблизити до повного, безумовного припинення вогню та достойного миру. Ішлося про тиск на росію, зокрема санкції проти банківського та енергетичного секторів. Лідери домовилися, що важливо зберігати санкційний тиск на рф за її агресію - зазначили у пресслужбі.

Там додали, що Зеленський і Карні також приділили увагу співпраці в межах "коаліції охочих" та узгодили наступні контакти в різних форматах на найближчий час. Глава держави запросив прем’єр-міністра Канади відвідати Україну.

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