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Прем'єр Канади Карні відмовився від інших громадянств на тлі критики щодо несплати податків

Київ • УНН

 • 2942 перегляди

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні відмовився від громадянств Великої Британії та Ірландії. Він зробив це до присяги, щоб уникнути звинувачень у несплаті податків.

Прем'єр Канади Карні відмовився від інших громадянств на тлі критики щодо несплати податків

Премʼєр-міністр Канади, лідер Ліберальної партії Марк Карні відмовився від британського та ірландського громадянств. Про це повідомляє CBC News із посиланням на речника передвиборної кампанії політика, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Карні, який народився в Канаді, отримав ірландське громадянство кілька десятиліть тому через своє сімейне походження та отримав британський паспорт у 2018 році, працюючи за кордоном керуючим Банку Англії. Дружина Карні також британка.

Від інших громадянств він відмовився до того, як склав присягу як прем’єр-міністр

- уточнив речник.

Видання вказує, що після нападок з боку консерваторів щодо того, чи сплачує Карні податки в Канаді, речник його кампанії сказав, що той "платить податки на доходи в Канаді і завжди дотримувався всіх правил як резидент Канади, який платить податки".

"У той час як П'єр Полієв (лідер опозиційної Консервативної партії Канади - ред.) продовжує свої відчайдушні атаки, Марк Карні вживає заходів, щоб протистояти тарифам Дональда Трампа та побудувати сильнішу економіку для всіх канадців", - сказав речник лібералів.

Нагадаємо

Днями прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що неприпустимо укладати будь-які мирні домовленості, які не будуть підтримані Україною. Окрім того, він відкинув можливість виконання будь-яких ультиматумів росії щодо політичного керівництва України.

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Вадим Хлюдзинський

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