Прем'єр Канади Карні відмовився від інших громадянств на тлі критики щодо несплати податків
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні відмовився від громадянств Великої Британії та Ірландії. Він зробив це до присяги, щоб уникнути звинувачень у несплаті податків.
Премʼєр-міністр Канади, лідер Ліберальної партії Марк Карні відмовився від британського та ірландського громадянств. Про це повідомляє CBC News із посиланням на речника передвиборної кампанії політика, інформує УНН.
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Зазначається, що Карні, який народився в Канаді, отримав ірландське громадянство кілька десятиліть тому через своє сімейне походження та отримав британський паспорт у 2018 році, працюючи за кордоном керуючим Банку Англії. Дружина Карні також британка.
Від інших громадянств він відмовився до того, як склав присягу як прем’єр-міністр
Видання вказує, що після нападок з боку консерваторів щодо того, чи сплачує Карні податки в Канаді, речник його кампанії сказав, що той "платить податки на доходи в Канаді і завжди дотримувався всіх правил як резидент Канади, який платить податки".
"У той час як П'єр Полієв (лідер опозиційної Консервативної партії Канади - ред.) продовжує свої відчайдушні атаки, Марк Карні вживає заходів, щоб протистояти тарифам Дональда Трампа та побудувати сильнішу економіку для всіх канадців", - сказав речник лібералів.
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Днями прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що неприпустимо укладати будь-які мирні домовленості, які не будуть підтримані Україною. Окрім того, він відкинув можливість виконання будь-яких ультиматумів росії щодо політичного керівництва України.
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