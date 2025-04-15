Прем'єр Канади Карні відмовився від інших громадянств на тлі критики щодо несплати податків

Премʼєр-міністр Канади, лідер Ліберальної партії Марк Карні відмовився від британського та ірландського громадянств. Про це повідомляє CBC News із посиланням на речника передвиборної кампанії політика, інформує УНН.

Зазначається, що Карні, який народився в Канаді, отримав ірландське громадянство кілька десятиліть тому через своє сімейне походження та отримав британський паспорт у 2018 році, працюючи за кордоном керуючим Банку Англії. Дружина Карні також британка.

Від інших громадянств він відмовився до того, як склав присягу як прем’єр-міністр