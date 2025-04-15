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Премьер Канады Карни отказался от других гражданств на фоне критики по неуплате налогов

Киев • УНН

 • 3166 просмотра

Премьер-министр Канады Марк Карни отказался от гражданств Великобритании и Ирландии. Он сделал это до присяги, чтобы избежать обвинений в неуплате налогов.

Премьер Канады Карни отказался от других гражданств на фоне критики по неуплате налогов

Премьер-министр Канады, лидер Либеральной партии Марк Карни отказался от британского и ирландского гражданств. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на представителя предвыборной кампании политика, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Карни, родившийся в Канаде, получил ирландское гражданство несколько десятилетий назад из-за своего семейного происхождения и получил британский паспорт в 2018 году, работая за границей управляющим Банка Англии. Жена Карни также британка.

От других гражданств он отказался до того, как принял присягу как премьер-министр

- уточнил спикер.

Издание указывает, что после нападок со стороны консерваторов относительно того, платит ли Карни налоги в Канаде, представитель его кампании сказал, что тот "платит налоги на доходы в Канаде и всегда соблюдал все правила как резидент Канады, платящий налоги".

"В то время как Пьер Полиев (лидер оппозиционной Консервативной партии Канады - ред.) продолжает свои отчаянные атаки, Марк Карни принимает меры, чтобы противостоять тарифам Дональда Трампа и построить более сильную экономику для всех канадцев", - сказал представитель либералов.

Напомним

На днях премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что недопустимо заключать какие-либо мирные договоренности, которые не будут поддержаны Украиной. Кроме того, он отверг возможность выполнения каких-либо ультиматумов россии относительно политического руководства Украины.

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