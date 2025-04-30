Зеленский созвонился с премьером Канады Карни: обсудили усиление ПВО и санкции против рф
Киев • УНН
Зеленский провел разговор с Карни, лидеры обсудили усиление ПВО Украины и важность санкций против россии. Карни заверил в поддержке Украины на уровне G7.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.
Детали
Отмечается, что Зеленский поздравил Карни и возглавляемую им Либеральную партию с победой на федеральных выборах в Канаде. Он поблагодарил эту страну и ее народ за поддержку и добавил, что Украина рассчитывает на эффективное сотрудничество.
Президент проинформировал о последствиях российских обстрелов украинских городов и сел и отметил, что усиление противовоздушной обороны остается первоочередным приоритетом государства. Владимир Зеленский подчеркнул, что россия увеличивает производство баллистических ракет, поэтому Украина нуждается в дополнительных системах ПВО для защиты людей от них
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Также указывается, что отдельное внимание во время разговора было уделено перспективам канадского председательства в G7 в этом году. Карни заверил в готовности сотрудничать с Украиной на уровне "Группы семи".
Президент и премьер-министр подробно обсудили шаги, которые могут приблизить к полному, безусловному прекращению огня и достойному миру. Речь шла о давлении на россию, в частности санкциях против банковского и энергетического секторов. Лидеры договорились, что важно сохранять санкционное давление на рф за ее агрессию
Там добавили, что Зеленский и Карни также уделили внимание сотрудничеству в рамках "коалиции желающих" и согласовали следующие контакты в различных форматах на ближайшее время. Глава государства пригласил премьер-министра Канады посетить Украину.
Напомним
Либеральная партия Марка Карни победила на выборах в Канаде, совершив впечатляющий "камбэк" и предупреждая, что президент США Дональд Трамп "пытается нас сломать".
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