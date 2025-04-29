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Либеральная партия Канады действующего премьера Карни победила на парламентских выборах 28 апреля - CTV News

Киев • УНН

 • 336 просмотра

По предварительным данным, либералы одержали победу в 21 из 32 округов. Выборы состоялись на фоне напряженности в отношениях Канады с США и экономической нестабильности.

Либеральная партия Канады действующего премьера Карни победила на парламентских выборах 28 апреля - CTV News

Либеральная партия Канады одержала победу на парламентских выборах, состоявшихся в понедельник, 28 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CTV News.

Детали

По предварительным данным политическая сила премьер-министра Канады Марка Карни одержала победу в 21 из 32 округов, тогда как Консервативную партию поддержали избиратели в 11 округах.

Либералы Марка Карни удержали власть, получив достаточно мест на 45-х федеральных выборах, чтобы сформировать новое правительство

- говорится в сообщении.

Отмечается, что выборы в Канаде проходили на фоне напряженности в отношениях с Соединенными Штатами, мировой экономической нестабильности и внутренней обеспокоенности по поводу стоимости жизни.

Напомним

Премьер-министр Канады и лидер Либеральной партии Марк Карни в своей предвыборной кампании сделал акцент на новых военных расходах и поддержке Канады против экспансионистской политики президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Так, 19 апреля, выступая в пригороде Торонто, Карни заявил, что сейчас Канада должна "подготовиться к угрозам со стороны Америки".

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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