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США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ
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США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ

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"Нужно работать вместе ради мира": Зеленский поблагодарил за поддержку президента FIFA

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Владимир Зеленский обсудил с Джанни Инфантино поддержку Украины и важность прекращения огня. Он подчеркнул необходимость дипломатии для завершения войны.

"Нужно работать вместе ради мира": Зеленский поблагодарил за поддержку президента FIFA

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента FIFA Джанни Инфантино за поддержку Украины и призвал "работать вместе" для скорейшего прекращения огня и достижения мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с президентом FIFA Джанни Инфантино и главой Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко.

Говорил с президентом FIFA Джанни Инфантино и легендой футбола Андреем Шевченко. Спорт всегда оказывает большое влияние на общества и государства во всем мире. И мы очень ценим такой сильный голос в поддержку Украины и достижения справедливого и длительного мира

- говорится в заметке Зеленского.

Глава государства также подчеркнул важность совместной работы ради скорейшего прекращения огня и достойного завершения войны, отметив, что дипломатия имеет значение.

"В москве должны начать делать настоящие шаги к окончанию войны, а не их имитацию", - добавил Президент Украины.

В итоге Владимир Зеленский поблагодарил FIFA за поддержку украинцев, в частности спортсменов и детей.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что участие россии в чемпионате мира по футболу 2026 может способствовать миру в Украине. россию отстранили от соревнований ФИФА и УЕФА после вторжения.

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год29.04.25, 10:02 • 197655 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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