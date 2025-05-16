"Нужно работать вместе ради мира": Зеленский поблагодарил за поддержку президента FIFA

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента FIFA Джанни Инфантино за поддержку Украины и призвал "работать вместе" для скорейшего прекращения огня и достижения мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с президентом FIFA Джанни Инфантино и главой Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко.

Говорил с президентом FIFA Джанни Инфантино и легендой футбола Андреем Шевченко. Спорт всегда оказывает большое влияние на общества и государства во всем мире. И мы очень ценим такой сильный голос в поддержку Украины и достижения справедливого и длительного мира - говорится в заметке Зеленского.

Глава государства также подчеркнул важность совместной работы ради скорейшего прекращения огня и достойного завершения войны, отметив, что дипломатия имеет значение.

"В москве должны начать делать настоящие шаги к окончанию войны, а не их имитацию", - добавил Президент Украины.

В итоге Владимир Зеленский поблагодарил FIFA за поддержку украинцев, в частности спортсменов и детей.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что участие россии в чемпионате мира по футболу 2026 может способствовать миру в Украине. россию отстранили от соревнований ФИФА и УЕФА после вторжения.

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