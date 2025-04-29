Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

Сегодня, 29 апреля, в Украине неофициально отмечается Всеукраинский день футбола. Именно в этот день в 1992 году свой дебютный матч сыграла национальная сборная Украины по футболу. Поединок против Венгрии прошел в Ужгороде и завершился поражением Украины 3:1. Первым голеадором национальной команды стал нападающий "Черноморца" Иван Гецко, который на 90 минуте "размочил" счет, пишет УНН.

Первый матч

После провозглашения независимости нашего государства, одним из важных вопросов было создание независимой украинской сборной. 13 декабря 1991 года была создана Федерация Футбола Украины. Первым ее председателем был избран Виктор Банников. В следующем, 1992 году, ФФУ стала членом УЕФА и ФИФА. Именно тогда началась подготовка к первому матчу сборной. Сначала, главным тренером команды планировалось назначить Валерия Лобановского, который на то время был тренером сборной ОАЭ, и его действующий контракт с арабами помешал этому. Первым тренером новосозданной сборной Украины был назначен Виктор Прокопенко. В тренерский штаб также вошли Анатолий Пузач, Валерий Яремченко и Владимир Мунтян.

Виктор Прокопенко - первый тренер сборной

После того, как из ФИФА и УЕФА поступили документы о предоставлении ФФУ статуса временного члена организаций, удалось организовать первый исторический матч. Первую игру было договорено провести между сборными командами Украины и Венгрии 22 апреля 1992 года в Киеве на Республиканском стадионе. Однако из-за финансовых трудностей федерации, игру перенесли ближе к границе - в Ужгород. Итак, 29 апреля 1992 года на стадионе Авангард в Ужгороде впервые в истории сборная Украины сыграла свой поединок.

Когда дошло до формирования составов, возникла проблема, ведь из-за дефицита финансов вызвать легионеров не удалось. Что интересно, также оказались проблемы с формой: пришлось играть в адаптированной форме миланского Интера, на которую нашили логотип сборной Украины. Правда, надписи там были еще на русском языке. А вратарь Игорь Кутепов вышел на поле в форме "Динамо".

Игорь Кутепов - голкипер сборной Украины

Поединок завершился поражением Украины 3:1. Первым голеадором национальной команды стал нападающий "Черноморца" Иван Гецко, который на 90 минуте "размочил" счет.

Иван Гецко - автор первого гола сборной Украины

Год для сборной

В 2024 году прошел Чемпионат Европы-2024 в Германии. В отборе Украина играла в одной группе вместе с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой. Тогда Украина заняла третье место в группе, однако все равно смогла сыграть в плей-офф отбора на Евро. Сначала украинцы обыграли Боснию и Герцеговину (2:1) и Исландию - 2:1, что позволило Украине пробиться на Евро, где попала в группу вместе с Румынией, Бельгией и Словакией.

Уже на самом Евро в матче против Румынии, Украина с треском провалилась, проиграв - 3:0.

Украина разгромно уступила Румынии в первом матче на Евро-2024

Во втором матче против Словакии, Украина одержала волевую победу - 2:1.

Уже в следующем матче Украина сыграла вничью с Бельгией, что не позволило украинской команде выйти в 1/8 турнира.

Евро-2024: Украина со счетом 2:1 одержала победу над Словакией

Лига наций

В сентябре прошлого года стартовал турнир Лига наций, в котором Украина местами показывали невыразительную игру. В частности, проиграли Албании (2:1), Чехии (3:2) и получили несколько ничьих против Грузии и Чехии.

Не смотря на невыразительную игру, Украина заняла второе место в группе, что позволило сыграть в плей-офф Лиги наций. Первый поединок против Бельгии сборная Украины сенсационно победила - 3:1.

Сборная Украины по футболу одержала волевую победу над Бельгией в плей-офф Лиги наций

Однако уже во втором матче уступила 3:0, из-за чего не смогли повыситься в классе.

Результат противостояния с Бельгией напрямую не повлиял на то, попадет ли сборная Украины на ближайшие крупные футбольные турниры - Чемпионат мира-2026 и Чемпионат Европы-2028.

Кроме возможного участия в элитном дивизионе в сезоне 2025-26 победа в матче с Бельгией могла иметь значение для рейтинга сборных. Лучший рейтинг в Лиге наций позволил бы иметь лучшие позиции при жеребьевке отбора на Евро-2028.

То есть, играя в элитном дивизионе, вероятно, украинцы могли быть не ниже второй корзины при жеребьевке. Но теперь будут.

Также ранее при отборе на Чемпионат Европы учитывалось присутствие сборных в элитном дивизионе Лиги наций, что позволяло напрямую попадать в раунд плей-офф несмотря на то, какое место они заняли в своей группе.

По крайней мере, раньше эта схема работала, но неизвестно, как это будет при отборе на Евро-2028.

Украина разгромно проиграла Бельгии в плей-офф Лиги наций со счетом 0:3

Будущие матчи

Сборная Украины по футболу летом примет участие в товарищеском турнире четырех наций "Canadian Shield" в Канаде. В турнире также примут участие, кроме Канады, сборные Новой Зеландии и Кот-д’Ивуара.

Сборная Украины примет участие в товарищеском турнире в Канаде

Также с марта 2025-го до марта 2026 пройдет отбор к ЧМ-2026 в европейской зоне, где будут разыгрывать 16 путевок. Уже в сентябре Украина начнет этот путь, где будет играть в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном.

1-й раунд: 12 групп по пять или по четыре сборные будут играть в период с марта до ноября 2025 года по традиционной групповой системе. 12 победителей групп получат прямые путевки в финальную стадию.

12 команд, которые займут вторые места, и четыре лучших победителя групп Лиги наций УЕФА-2024/2025, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе европейской квалификации, примут участие в стыковых мини-турнирах.

2-й раунд: стыковые мини-турниры в марте 2026 года будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. 16 участников разобьют на четыре пути плей-офф. Четыре победителя получат путевки на ЧС-2026.

Итог и перспективы

Сборная Украины уже давно доказала, что не является командой для битья. Команда продолжает стабильно подтверждать свой статус сильной европейской команды. Успешная квалификация на Евро-2024 через стыковые матчи показала характер и сплоченность коллектива, особенно в условиях полномасштабного вторжения, когда украинская команда из-за ситуации с безопасностью не может проводить матчи дома.

Поколение, которое сформировалось вокруг Зинченко, Довбика, Судакова и Трубина, удачно принимает эстафету от ветеранов - Ярмоленко, Степаненко и Пятова. Молодежь добавляет динамики и техничности, что меняет стиль игры сборной на более атакующий. Радует также тот факт, что в условиях войны продолжает развиваться украинский футбол, не только на уровне топ-команд, но и крепких середняков. В частности, можно вспомнить, что в сборную начали попадать не только игроки из условных "Динамо" и "Шахтера", но и из "Александрии", "Руха", "Карпат", "Полесья".

В частности, именно вингер "Полесья" Алексей Гуцуляк в первом матче против бельгийцев сравнял счет в матче. Также не стоит забывать и о других игроках, за которыми уже наблюдают топ-команды. Например, полузащитника Георгия Судакова уже хочет приобрести туринский "Ювентус", зимой английский "Вулвергемптон" хотел приобрести динамовца Владимира Бражко, а за защитником Ильей Забарным уже выстроились в очередь топовые коллективы.

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