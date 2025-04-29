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Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

Київ • УНН

 • 13972 перегляди

29 квітня Україна відзначає День футболу. Збірна зіграла на Євро-2024, в Лізі Націй та готується до відбору на ЧС-2026.

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

Сьогодні, 29 квітня, в Україні неофіційно відзначається Всеукраїнський день футболу. Саме цього дня 1992 року свій дебютний матч зіграла національна збірна України з футболу. Поєдинок проти Угорщини пройшов в Ужгороді та завершилася поразкою України 3:1. Першим голеадором національної команди став нападник "Чорноморця" Іван Гецко, який на 90 хвилині "розмочив" рахунок, пише УНН

Перший матч

Після проголошення незалежності нашої держави, одним із важливих питань було створення незалежної української збірної. 13 грудня 1991 року була створена Федерація Футболу України. Першим її головою було обрано Віктора Баннікова. У наступному, 1992 році, ФФУ стала членом УЄФА та ФІФА. Саме тоді розпочалася підготовка до першого матчу збірної. Спочатку, головним тренером команди планувалось призначити Валерія Лобановського, який на той час був тренером збірної ОАЕ, та його чинний контракт з арабами завадив цьому. Першим тренером новоствореної збірної України було призначено Віктора Прокопенка. До тренерського штабу також увійшли Анатолій Пузач, Валерій Яремченко та Володимир Мунтян.

Віктор Прокопенко - перший тренер збірної 
Віктор Прокопенко - перший тренер збірної 

Після того, як із ФІФА та УЄФА надійшли документи про надання ФФУ статусу тимчасового члена організацій, вдалося організувати перший історичний матч. Першу гру було домовлено провести між збірними командами України та Угорщини 22 квітня 1992 року в Києві на Республіканському стадіоні. Проте через фінансові труднощі федерації, гру перенесли ближче до кордону - в Ужгород. Отож, 29 квітня 1992 року на стадіоні Авангард в Ужгороді вперше в історії збірна України зіграла свій поєдинок.

Коли дійшло до формування складів, виникла проблема, адже через дефіцит фінансів викликати легіонерів не вдалося. Що цікаво, також виявилися проблеми з формою: довелося грати в адаптованій формі міланського Інтера, на яку нашили логотип збірної України. Щоправда, написи там були ще російською мовою. А воротар Ігор Кутєпов вийшов на поле у формі "Динамо".

Ігор Кутєпов - голкіпер збірної України 
Ігор Кутєпов - голкіпер збірної України 

Поєдинок завершився поразкою України 3:1. Першим голеадором національної команди став нападник "Чорноморця" Іван Гецко, який на 90 хвилині "розмочив" рахунок.

Іван Гецко - автор першого голу збірної України 
Іван Гецко - автор першого голу збірної України 

Рік для збірної 

В 2024 році пройшов Чемпіонат Європи-2024 у Німеччині. У відборі Україна грала в одній групі разом з Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою. Тоді Україна зайняла третє місце в групі, проте все одно змогла зіграти в плей-офф відбору на Євро. Спочатку українці обіграли Боснію та Герцеговину (2:1) та Ісландію - 2:1, що дозволило Україні пробитися на Євро, де потрапила до групи разом з Румунією, Бельгією та Словаччиною. 

Вже на самому Євро в матчі проти Румунії, Україна з тріском провалилася, програвши - 3:0. 

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В другому матчі проти Словаччини, Україна здобула вольову перемогу - 2:1. 

Вже у наступному матчі Україна зіграла внічию з Бельгією, що не дозволило українській команді вийти до 1/8 турніру. 

Євро-2024: Україна з рахунком 2:1 перемогла Словаччину 21.06.24, 18:13 • 15997 переглядiв

Ліга націй 

У вересні минулого року стартував турнір Ліга націй, в якому Україна місцями показували невиразну гру. Зокрема, програли Албанії (2:1), Чехії (3:2) та здобули декілька нічиїх проти Грузії та Чехії. 

Не дивлячись на невиразну гру, Україна посіла друге місце у групі, що дозволило зіграти в  плей-оф Ліги націй. Перший поєдинок проти Бельгії збірна України сенсанційно перемогла - 3:1. 

Збірна України з футболу здобула вольову перемогу над Бельгією у плей-оф Ліги націй20.03.25, 23:40 • 24246 переглядiв

Проте вже у другому матчі поступилася 3:0, через що не змогли підвищитися у класі.

Результат протистояння з Бельгією напряму не вилинув на те, чи потрапить збірна України на найближчі великі футбольні турніри - Чемпіонат світу-2026 та Чемпіонат Європи-2028. 

Крім можливої участі в елітному дивізіоні в сезоні 2025-26 перемога в матчі з Бельгією могла мати значення для рейтингу збірних. Кращий рейтинг в Лізі націй дозволив би мати кращі позиції при жеребкуванні відбору на Євро-2028.

Тобто, граючи в елітному дивізіоні, ймовірно, українці могли бути не нижче другого кошику при жеребкуванні. Але тепер будуть.

Також раніше при відборі на Чемпіонат Європи враховувалась присутність збірних в елітному дивізіоні Ліги націй, що дозволяло напряму потрапляти до раунду плей-офф незважаючи на те, яке місце вони посіли в своїй групі.

Принаймні раніше ця схема працювала, але невідомо, як це буде при відборі на Євро-2028.

Україна розгромно програла Бельгії у плей-оф Ліги націй з рахунком 0:324.03.25, 00:10 • 31955 переглядiв

Майбутні матчі 

Збірна України з футболу влітку візьме участь у товариському турнірі чотирьох націй "Canadian Shield" у Канаді. В турнірі також візьмуть участь, окрім Канади, збірні Нової Зеландії та Кот-д’Івуару.

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Також з березня 2025-го до березня 2026 пройде відбір до ЧС-2026 в європейській зоні, де розігруватимуть 16 путівок. Вже у вересні Україна розпочне цей шлях, де гратиме в групі з Францією, Ісландією та Азербайджаном. 

1-й раунд: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні гратимуть у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй УЄФА-2024/2025, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових міні-турнірах.

2-й раунд: стикові міні-турніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на ЧС-2026. 

Підсумок і перспективи

Збірна України вже давно довела, що не є командою для биття. Команда продовжує стабільно підтверджувати свій статус сильної європейської команди. Успішна кваліфікація на Євро-2024 через стикові матчі показала характер і згуртованість колективу, особливо в умовах повномасштабного вторгнення, коли українська команда через безпекову ситуацію не може проводити матчі вдома. 

Покоління, яке сформувалося навколо Зінченка, Довбика, Судакова та Трубіна, вдало приймає естафету від ветеранів - Ярмоленка, Степаненка та П’ятова. Молодь додає динаміки й технічності, що змінює стиль гри збірної на більш атакувальний. Радує також тей факт, що в умовах війни продовжує розвиватися український футбол, не лише на рівні топ-команд, але й міцних середняків. Зокрема, можна згадати, що до збірної почали потрапляти не лише гравців з умовних "Динамо" та "Шахтаря", але й з "Олександрії", "Руху", "Карпат", "Полісся". 

Зокрема, саме вінгер "Полісся" Олексій Гуцуляк в першому матчі проти бельгійців зрівняв рахунок в матч. Також не варто забувати й про інших гравців, за якими вже спостерігають топ-команди. Наприклад, півзахисника Георгія Судакова вже хоче придбати туринський "Ювентус", взимку англійський "Вулвергемптон" хотів придбати динамівця Володимира Бражка, а за захисником Іллею Забарним вже вистроїлися в чергу топові колективи. 

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Павло Башинський

Павло Башинський

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