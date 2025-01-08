Український футболіст відмовляється від трансферу в "ПСЖ" через росіянина в команді

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Ілля Забарний не хоче переходити до "ПСЖ" через присутність російського воротаря Матвія Сафонова. Французький клуб може продати Сафонова, щоб придбати українського захисника.

Захисник збірної України та англійського "Борнмута" Ілля Забарний відмовляється від переходу до французького "Парі Сен-Жермен" через те, що у складі парижан грає російський голкіпер Матвій Сафонов. "ПСЖ" може розглянути продаж кіпера, щоб придбати Забарного. Про це розповів французький журналіст Лоїк Танзі в подкасті 100% PSG la tribune на платформі France Bleu, пише портал le10sport.com, передає УНН.

Деталі

Як розповів Танзі, Ілля Забарний не хоче переїжджати до "ПСЖ" через те, що у складі парижан грає воротар з росії Матвій Сафонов, а особливо на тлі війни росії проти України.

Забарний – відмінний гравець, але він українець. А у складі "ПСЖ" є росіянин. Забарний сказав: "Якщо Сафонов буде у складі, я не зможу приїхати". Справа не стільки в тому, що він – росіянин, скільки в тому, що воротар і центральний захисник – це дві позиції, які ультразв'язані на полі. А Забарний не хоче, щоб дійшло до того, що українець та росіянин створюватимуть проблему для команди

- розповів Танзі.

Також зазначається, що тренер "ПСЖ" Луїс Енріке є фанатом Забарного, тому парижани можуть розглянути можливість продажу Сафонова вже цього трансферного вікна.

Доповнення

Ілля Забарний перейшов до англійського "Борнмута" в січні 2023 року з київського "Динамо" за 15 млн євро. Також ще 7 млн євро "Динамо" отримає в якості бонусів. В нинішньому сезоні Забарний провів всі 20 матчів в Англійській прем’єр лізі. "Борнмут" Забарного в цьому сезоні радує своїх вболівальників своєю грою, завдяки чому "вишні" перебувають на 7 місці в турнірній таблиці.

Зокрема, в цьому сезоні "вишні" розтрощили "Манчестер Юнайтед" - 3:0, а також обіграли низку грандів, серед яких "Арсенал" Олександра Зінченка, кризовий "Манчестер Сіті" та "Тоттенхем".

Зазначимо, що чутки про перехід Забарного до "ПСЖ" з’явилися на тлі можливого переходу захисника парижан Мілана Шкріньяра до чемпіонату Туреччини. Також ходили чутки про перехід українського захисника до "Челсі", за який виступає Михайло Мудрик, мадридського "Реалу, де виступає український воротар Андрій Лунін, який по ходу сезону зіткнувся із травмами центральних захисників, та низку клубів.

Влітку цього року "Борнмут" продовжив контракт із українським центрбеком до 2029 року, але клуб відкритий до пропозицій. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 38 млн євро, що є найвищою трансферною вартістю серед українських гравців.

Окрім того, в грудні Забарний переміг у номінації "Гравець року" від Української асоціації футболу.

Випередив Трубіна та Мудрика: Забарний здобув звання "Гравець року" за версією УАФ23.12.24, 10:59 • 15581 перегляд

Також варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року, російські клуби та збірну виключили з офіційних змагань під егідою ФІФА та УЄФА. Європейські клуби також відмовлялися купувати гравців із росії та російського чемпіонату.

Однак у липні 2024 року "ПСЖ" оголосив про підписання голкіпера "краснодару" Матвія Сафонова після відходу Кейлора Наваса. За російського кіпера парижани заплатили 20 млн євро. В нинішньому сезоні Сафонов провів 8 матчів, в яких пропустив 6 голів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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