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Украинский футболист отказывается от трансфера в "ПСЖ" из-за россиянина в команде

Украинский футболист отказывается от трансфера в "ПСЖ" из-за россиянина в команде

Киев  •  УНН

 • 8995 просмотра

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Илья Забарный не хочет переходить в «ПСЖ» из-за присутствия российского вратаря Матвея Сафонова. Французский клуб может продать Сафонова, чтобы приобрести украинского защитника.

Защитник сборной Украины и английского "Борнмута" Илья Забарный отказывается от перехода во французский "Пари Сен-Жермен" из-за того, что в составе парижан играет российский голкипер Матвей Сафонов. "ПСЖ" может рассмотреть продажу кипера, чтобы приобрести Забарного. Об этом рассказал французский журналист Лоик Танзи в подкасте 100% PSG la tribune на платформе France Bleu, пишет портал le10sport.com, передает УНН.

Детали

Как рассказал Танзи, Илья Забарный не хочет переезжать в "ПСЖ" из-за того, что в составе парижан играет вратарь из россии Матвей Сафонов, а особенно на фоне войны россии против Украины.

Забарный - отличный игрок, но он украинец. А в составе "ПСЖ" есть россиянин. Забарный сказал: "Если Сафонов будет в составе, я не смогу приехать". Дело не столько в том, что он - россиянин, сколько в том, что вратарь и центральный защитник - это две позиции, которые ультрасвязаны на поле. А Забарный не хочет, чтобы дошло до того, что украинец и россиянин будут создавать проблему для команды

- рассказал Танзи.

Также отмечается, что тренер "ПСЖ" Луис Энрике является фанатом Забарного, поэтому парижане могут рассмотреть возможность продажи Сафонова уже в это трансферное окно.

Дополнение

Илья Забарный перешел в английский "Борнмут" в январе 2023 года из киевского "Динамо" за 15 млн евро. Также еще 7 млн евро "Динамо" получит в качестве бонусов. В нынешнем сезоне Забарный провел все 20 матчей в Английской премьер лиге. "Борнмут" Забарного в этом сезоне радует своих болельщиков своей игрой, благодаря чему „вишни" находятся на 7 месте в турнирной таблице.

В частности, в этом сезоне "вишни" сокрушили "Манчестер Юнайтед" - 3:0, а также обыграли ряд грандов, среди которых "Арсенал" Александра Зинченко, кризисный "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".

Отметим, что слухи о переходе Забарного в "ПСЖ" появились на фоне возможного перехода защитника парижан Милана Шкриньяра в чемпионат Турции. Также ходили слухи о переходе украинского защитника в "Челси", за который выступает Михаил Мудрик, мадридского "Реала, где выступает украинский вратарь Андрей Лунин, который по ходу сезона столкнулся с травмами центральных защитников, и ряд клубов.

Летом этого года "Борнмут" продлил контракт с украинским центрбеком до 2029 года, но клуб открыт к предложениям. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 38 млн евро, что является самой высокой трансферной стоимостью среди украинских игроков.

Кроме того, в декабре Забарный победил в номинации "Игрок года" от Украинской ассоциации футбола.

Опередил Трубина и Мудрика: Забарный получил звание "Игрок года" по версии УАФ23 дек. 2024, 08:59 • 14268 просмотров

Также стоит отметить, что после полномасштабного вторжения рф в Украину в феврале 2022 года, российские клубы и сборную исключили из официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Европейские клубы также отказывались покупать игроков из России и российского чемпионата.

Однако в июле 2024 года "ПСЖ" объявил о подписании голкипера "краснодара" Матвея Сафонова после ухода Кейлора Наваса. За российского кипера парижане заплатили 20 млн евро. В нынешнем сезоне Сафонов провел 8 матчей, в которых пропустил 6 голов.

Павел Башинский

Павел Башинский

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