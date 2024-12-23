Опередил Трубина и Мудрика: Забарный получил звание "Игрок года" по версии УАФ
Киев • УНН
Защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный стал «Игроком года» по версии УАФ. В голосовании он набрал 58% голосов, опередив Трубина (23,5%) и Мудрика (18,5%).
Защитник сборной Украины и английского «Борнмута» Илья Забарный победил в номинации «Игрок года» от Украинской ассоциации футбола, пишет УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
«Илья Забарный победил в номинации «Игрок года», - говорится в сообщении.
Недавно в соцсетях УАФ продолжалось голосование в пяти номинациях, которые подытоживают футбольный год для сборной.
Защитник сине-желтых Илья Забарный набрал 58% голосов в номинации «Игрок года», опередив Анатолия Трубина (23,5%) и Михаила Мудрика (18,5%).
Результаты были представлены в рамках рождественской встречи болельщиков и журналистов с игроками сборной Украины и Сергеем Ребровым.
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