Опередил Трубина и Мудрика: Забарный получил звание "Игрок года" по версии УАФ

ukenru
Эксклюзив
"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
10:05 • 1335 просмотра

"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше
09:56 • 9115 просмотра

"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше

Эксклюзив
Марс ретроградный – сохраняйте спокойствие. Гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 23 по 29 декабря
09:47 • 18605 просмотра

Марс ретроградный – сохраняйте спокойствие. Гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 23 по 29 декабря

Эксклюзив
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
 • 123114 просмотра

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Эксклюзив
Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
 • 163893 просмотра

Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году

Эксклюзив
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
 • 258806 просмотра

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

Эксклюзив
Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области
 • 206781 просмотра

Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео
 • 186949 просмотра

В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
 • 147513 просмотра

Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип

Эксклюзив
Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
 • 163019 просмотра

Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
АСЖУ назвала Харлан самой выдающейся атлеткой Украины

АСЖУ назвала Харлан самой выдающейся атлеткой Украины

 • 51261 просмотра
На Мадейре сильный шторм парализовал транспортное сообщение

На Мадейре сильный шторм парализовал транспортное сообщение

 • 72950 просмотра
В Нигерии на благотворительных акциях в давке погибли по меньшей мере 67 человек

В Нигерии на благотворительных акциях в давке погибли по меньшей мере 67 человек

 • 97187 просмотра
Очередной расстрел пленных украинских бойцов армией рф: начато расследование

Очередной расстрел пленных украинских бойцов армией рф: начато расследование

 • 100138 просмотра
КНДР скорее всего готовится передать России дроны-камикадзе и дополнительные войска, - корейская разведка

КНДР скорее всего готовится передать России дроны-камикадзе и дополнительные войска, - корейская разведка

05:54 • 81419 просмотра
публикации
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
Эксклюзив

 • 123083 просмотра
Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

 • 151662 просмотра
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
Эксклюзив

 • 258792 просмотра
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

 • 321180 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

 • 234319 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

08:20 • 29009 просмотра
Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

 • 100585 просмотра
Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

 • 103195 просмотра
Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

 • 105845 просмотра
5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

 • 104831 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Опередил Трубина и Мудрика: Забарный получил звание "Игрок года" по версии УАФ

Опередил Трубина и Мудрика: Забарный получил звание "Игрок года" по версии УАФ

Киев  •  УНН

 • 4835 просмотра

Read in English

Защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный стал «Игроком года» по версии УАФ. В голосовании он набрал 58% голосов, опередив Трубина (23,5%) и Мудрика (18,5%).

Защитник сборной Украины и английского «Борнмута» Илья Забарный победил в номинации «Игрок года» от Украинской ассоциации футбола, пишет УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

«Илья Забарный победил в номинации «Игрок года», - говорится в сообщении.

Недавно в соцсетях УАФ продолжалось голосование в пяти номинациях, которые подытоживают футбольный год для сборной.

Защитник сине-желтых Илья Забарный набрал 58% голосов в номинации «Игрок года», опередив Анатолия Трубина (23,5%) и Михаила Мудрика (18,5%).

Результаты были представлены в рамках рождественской встречи болельщиков и журналистов с игроками сборной Украины и Сергеем Ребровым.

Обошел Винисиуса и Беллингема: Родри стал лучшим футболистом мира по версии IFFHS14 дек. 2024, 08:26 • 17732 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спорт
anhliiaАнглия
ukrainaУкраина