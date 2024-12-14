Обошел Винисиуса и Беллингема: Родри стал лучшим футболистом мира по версии IFFHS
Киев • УНН
IFFHS признала Родри лучшим футболистом мира 2024 года, набрав 191 балл в голосовании. Испанский полузащитник «Манчестер Сити» опередил Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Родри лучшим игроком мира 2024 года. Испанец опередил бразильца Винисиуса Жуниора и англичанина Джуда Беллингема в голосовании, получив 191 балл. Об этом пишет УНН со ссылкой на IFFHS.
Детали
Родри провел выдающийся год, став ключевым игроком "Манчестер Сити" и сборной Испании. Он выиграл все возможные титулы в Англии, а также помог национальной команде одержать победу на Евро-2024.
Рейтинг 2024 года по версии IFFHS:
1. Родри (Испания, Манчестер Сити) - 191 балл.
2. Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид) - 166 баллов.
3. Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид) - 62 балла.
4. Ламин Ямаль (Испания, Барселона) - 39 баллов.
5. Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити) - 35 баллов.
6. Даниэль Карвахаль (Испания, Реал Мадрид) - 35 баллов.
7. Тони Кроос (Германия, Реал Мадрид) - 10 баллов.
8. Гарри Кейн (Англия, Бавария) - 9 баллов.
9. Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер) - 8 баллов.
10. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ/Реал Мадрид) - 7 баллов.
Родри также стал обладателем "Золотого мяча" в этом году, что подтверждает его статус лидера в мировом футболе. Отметим, что в десятку лучших вошло сразу пятеро игроков мадридского "Реала".
Добавим
IFFHS учредила награду "Лучший игрок мира" в 1988 году. Первыми лауреатами стали Марко ван Бастен и Лотар Маттеус. С 1991 года этот титул трансформировался в награду "ФИФА Игрок года". В 2020 году IFFHS возобновила свою премию, среди последних победителей - Роберт Левандовский (2020, 2021), Лионель Месси (2022) и Эрлинг Холанд (2023).
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