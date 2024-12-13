Рекорды могут отменить? Отец форварда "Боруссии" Мукоко раскрыл важную тайну сына

Отец форварда дортмундской "Боруссии" Юсуффа Мукоко, выступающего за французскую Ниццу, заявил, что его сыну на самом деле 24 года, а не 20, что может стать основанием для аннулирования рекордов Мукоко в Бундеслиге. Об этом сообщает BILD, передает УНН.

"Осознавая уголовную ответственность за дачу ложных показаний, я заявляю под присягой: Юссуфа Мукоко не является моим биологическим сыном и моей жены Мари Мукоко. И он не родился 20 ноября 2004 года в Яунди в Камеруне. Я сфальсифицировал для него свидетельство о рождении в Яунде, после чего мы получили паспорт в посольстве и перевезли его в Германию под видом моего сына. На самом деле он родился 19 июля 2000 года. В документах мы уменьшили его возраст на 4 года", - сказал отец футболиста.

Дополнение

Юсуффа Мукоко - форвард сборной Германии, который принадлежит дортмундской "Боруссии", а сейчас выступает за французскую "Ниццу". Мукоко дебютировал за взрослую команду "Боруссии" в ноябре 2020 года, заменив Эрлинга Холанда на 85-й минуте матча против "Герты", в котором команда Мукоко одержала победу - 5:2. В том матче форвард поставил рекорд Бундеслиги, став самым молодым игроком в истории чемпионата Германии, побив рекорд бывшего футболиста "Боруссии" Нури Шахина. Забил свой первый гол через три дня в матче против берлинского "Униона", тем самым став самым молодым бомбардиром в истории Бундеслиги в возрасте 16 лет и 28 дней, превзойдя рекорд Флориана Виртца, который забил в возрасте 17 лет и 34 дней.

В ноябре 2022 года дебютировал за сборную Германии против сборной Омана.

Если будет доказано, что Мукоко на самом деле 24 года, то его достижения могут аннулировать.

В общем Мукоко за "Боруссию" провел 76 игр, в которых забил 17 голов и отдал 6 ассистов. В этом году дошел с "Боруссией" до финала Лиги чемпионов, где его команда уступила мадридскому "Реалу" в финале (2:0), за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, а форвард провел весь поединок на скамейке запасных.

В этом сезоне Мукоко перешел во французскую "Ниццу" на правах аренды, где провел 13 матчей, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.

В украинском футболе также существуют случаи с переписыванием дат рождения. В частности, бывшего форварда киевского "Динамо" подозревали в том, что он на 2 года старше.

"Миля - это моя боль. Наверное, он не поехал в Европу из-за социума, не тех друзей выбирал. Там не только Алиев был. Думаю, он себя немножко переоценил. Бог ему дал вагон здоровья, все знают, что Миля - на два года "мазаный", он 1983 года рождения. Там была очень знаковая история. Он уже был заигран за молодежку беларуси, потом волшебным образом ему поменяли футбольное гражданство, и он оказался в знаменитой сборной солянке, которую Павел Яковенко и братья Суркисы собирали по всему Союзу. Я не знаю, кто конкретно его переписал, но все знают, что он 1983 года", - говорил агент Милевского Деннис Лахтер.

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