Рекорды могут отменить? Отец форварда "Боруссии" Мукоко раскрыл важную тайну сына

ukenru
Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 49464 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 102794 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 88073 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 110104 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 119081 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 129456 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
 • 132252 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 135189 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 203546 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 150517 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Из-за атаки рф на энергетику 5 из 9 энергоблоков Украины снизили мощность - МАГАТЭ

Из-за атаки рф на энергетику 5 из 9 энергоблоков Украины снизили мощность - МАГАТЭ

 • 20444 просмотра
Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

 • 65345 просмотра
"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

 • 30944 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

13:47 • 59456 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

15:04 • 52403 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

15:04 • 52403 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

13:47 • 59456 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

 • 102798 просмотра
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
Эксклюзив

 • 110108 просмотра
Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

 • 130744 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

17:05 • 11195 просмотра
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

15:13 • 17562 просмотра
Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

15:12 • 17211 просмотра
"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

 • 30944 просмотра
Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

 • 65345 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Рекорды могут отменить? Отец форварда "Боруссии" Мукоко раскрыл важную тайну сына

Рекорды могут отменить? Отец форварда "Боруссии" Мукоко раскрыл важную тайну сына

Киев  •  УНН

 • 2913 просмотра

Read in English

Отец форварда "Боруссии" Юсуффы Мукоко заявил, что игроку на самом деле 24 года, а не 20. Это может привести к аннулированию всех рекордов футболиста в Бундеслиге.

Отец форварда дортмундской "Боруссии" Юсуффа Мукоко, выступающего за французскую Ниццу, заявил, что его сыну на самом деле 24 года, а не 20, что может стать основанием для аннулирования рекордов Мукоко в Бундеслиге. Об этом сообщает BILD, передает УНН.

"Осознавая уголовную ответственность за дачу ложных показаний, я заявляю под присягой: Юссуфа Мукоко не является моим биологическим сыном и моей жены Мари Мукоко. И он не родился 20 ноября 2004 года в Яунди в Камеруне. Я сфальсифицировал для него свидетельство о рождении в Яунде, после чего мы получили паспорт в посольстве и перевезли его в Германию под видом моего сына. На самом деле он родился 19 июля 2000 года. В документах мы уменьшили его возраст на 4 года", - сказал отец футболиста.

Дополнение

Юсуффа Мукоко - форвард сборной Германии, который принадлежит дортмундской "Боруссии", а сейчас выступает за французскую "Ниццу". Мукоко дебютировал за взрослую команду "Боруссии" в ноябре 2020 года, заменив Эрлинга Холанда на 85-й минуте матча против "Герты", в котором команда Мукоко одержала победу - 5:2. В том матче форвард поставил рекорд Бундеслиги, став самым молодым игроком в истории чемпионата Германии, побив рекорд бывшего футболиста "Боруссии" Нури Шахина. Забил свой первый гол через три дня в матче против берлинского "Униона", тем самым став самым молодым бомбардиром в истории Бундеслиги в возрасте 16 лет и 28 дней, превзойдя рекорд Флориана Виртца, который забил в возрасте 17 лет и 34 дней.

В ноябре 2022 года дебютировал за сборную Германии против сборной Омана.

Если будет доказано, что Мукоко на самом деле 24 года, то его достижения могут аннулировать.

В общем Мукоко за "Боруссию" провел 76 игр, в которых забил 17 голов и отдал 6 ассистов. В этом году дошел с "Боруссией" до финала Лиги чемпионов, где его команда уступила мадридскому "Реалу" в финале (2:0), за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, а форвард провел весь поединок на скамейке запасных.

В этом сезоне Мукоко перешел во французскую "Ниццу" на правах аренды, где провел 13 матчей, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.

В украинском футболе также существуют случаи с переписыванием дат рождения. В частности, бывшего форварда киевского "Динамо" подозревали в том, что он на 2 года старше.

"Миля - это моя боль. Наверное, он не поехал в Европу из-за социума, не тех друзей выбирал. Там не только Алиев был. Думаю, он себя немножко переоценил. Бог ему дал вагон здоровья, все знают, что Миля - на два года "мазаный", он 1983 года рождения. Там была очень знаковая история. Он уже был заигран за молодежку беларуси, потом волшебным образом ему поменяли футбольное гражданство, и он оказался в знаменитой сборной солянке, которую Павел Яковенко и братья Суркисы собирали по всему Союзу. Я не знаю, кто конкретно его переписал, но все знают, что он 1983 года", - говорил агент Милевского Деннис Лахтер.

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста13 дек. 2024, 13:47 • 58647 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
frantsiyaФранция
germaniyaГермания