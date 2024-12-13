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20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

Киев  •  УНН

 • 16438 просмотра

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20 лет назад Андрей Шевченко получил «Золотой мяч». Легенды футбола вспоминают интересные истории об украинском футболисте, в частности о том, как он познакомил игроков «Милана» с украинским салом.

13 декабря 2004 года бывший игрок киевского "Динамо" и итальянского "Милана", а ныне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко завоевал награду лучшего игрока по версии авторитетного издания France Football, передает УНН.

Детали

"Сегодня - двадцать лет, как я получил "Золотой мяч". Но эта победа не только моя, это победа всей Украины. Хочу поблагодарить своих тренеров и болельщиков за веру, поддержку и любовь. За то, что вы всегда были рядом. Искренне благодарен друзьям, коллегам по команде и легендам спорта за теплые слова и поздравления. Уже 16 декабря "Золотой мяч" отправится в свое первое турне по Украине с "Укрзализныцей" - от Харькова до Львова, от Запорожья до моего родного Яготина. Чтобы вдохновить детей играть в футбол и верить в свои мечты", - написал Шевченко.

Украинская ассоциация футбола на своей странице в Instagram выложила ролик с воспоминаниями партнеров Шевченко по итальянскому "Милану", а также его соперников. В частности, в видео появились легенды "Милана" Паоло Мальдини, Алессандро Костакурта, Звонимир Бобан, Кака, Андреа Пирло и Филиппо Индзаги, которые играли вместе с Шевченко.

Многолетний капитан "Милана" Пауло Мальдини, который был удивлен, как Шевченко ест сало, сказал, что "помню молодого и застенчивого украинского парня, который приехал в "Милан" в 1999 году. И я очень рад видеть взрослого мужчину, которого я сейчас знаю".

В одном из интервью Андрей Шевченко рассказывал, что когда впервые привез на базу "Милана" кусок украинского сала, некоторые ребята испугались.

"Честно. Кто-то даже подумал, что это наркотик. Ведь я не понимал тогда, что итальянцы никогда в жизни не видели сала. Как в Африке на экваторе никогда не бывает снега, так и они. Помню, отрезал первый тоненький кусочек и предложил Мальдини. Тот отказался. Затем я положил сало на хлеб и начал жевать. Видели бы в этот момент глаза Паоло и всей компании. И чем, по-вашему, это закончилось? Каждый раз, когда потом я возвращался в Италию, приходилось тащить полсумки сала для игроков "Милана", настолько они его полюбили. Заказов было столько, что я уже пожалел, что тогда так опрометчиво приехал с украинским наркотиком на базу в "Милане", - говорил Шевченко.

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Тренер Карло Анчелотти, под руководством которого Шевченко играл в "Милане", сказал, что "счастлив, что вся Украина празднует с тобой эту награду", и добавил, что Шевченко "помог нам выиграть Лигу чемпионов с "Миланом".

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Легенда итальянского футбола и туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в шутку отметил, что именно он помог Шевченко выиграть "Золотой мяч".

"Золотому мячу" нашего друга Шевы исполнилось 20 лет. И поскольку я также помогал его выиграть, пропустив много голов от Шевы, я хочу присоединиться и поздравить его", - сказал Буффон.

К поздравлениям присоединились бывший капитан миланского "Интера", который является заклятым врагом" Милана", Хавьер Занетти, а также украинские спортсмены: боксер Александр Усик, Ярослава Магучих, Элина Свитолина, Ольга Харлан и бывший партнер по киевскому "Динамо" и тренер сборной Украины Сергей Ребров.

"Я уверен, что твоя история вдохновляет многих детей играть в футбол", - сказал Ребров.

Дополнение

13 декабря 2004 года Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча", обойдя в финальном голосовании португальца Деку и бразильца Роналдиньо. Шевченко стал третьим украинцем, которые смогли получить награду лучшего игрока мира - до этого Олег Блохин (в 1975 году) и Игорь Беланов (в 1986 году) получали эту престижную награду.

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В программе 20:23 на YouTube-канале Евгения Яновича Шевченко признался, что о победе он знал еще до начала церемонии.

"Я узнал немного раньше. Обязательно журналист France Football приезжает пораньше, чтобы сделать фотографии и интервью, потому что нужно подготовиться к церемонии. Поэтому я знал, что у меня очень большой шанс выиграть Золотой мяч. В 2001 году я вошел в пятерку лучших футболистов. У нас был очень хороший сезон с Миланом. И сборная Украины выступала очень сильно. Поэтому ждал этого момента. Мне позвонил журналист Роби. Я знал его, он был записан в телефоне. За 2-3 года я разговаривал со многими журналистами, знал, что он - журналист France Football. Когда он мне позвонил, то я понял, что это очень хорошие новости. Поэтому я сразу же взял трубку и сказал: "Где ты, я тебя жду". Он говорит: "А когда можно приехать?" Я отвечаю: "Да можешь сейчас приезжать, я тебя жду". Я вылетал из Милана, клуб мне дал частный самолет. Я, директора Милана и несколько журналистов сели в самолет и прилетели в Париж. Приехал в отель, переоделся и вечером была церемония", - рассказал Шевченко.

В 2004 году Андрей Шевченко впервые стал чемпионом Италии, во второй раз - лучшим бомбардиром Серии А, забив 24 гола, а всего 29 в том сезоне, а также получил Суперкубок Италии. За год до этого он выиграл с "Миланом" Лигу чемпионов, где забил решающий пенальти Буффону в серии послематчевых ударов, а еще Шевченко был капитаном сборной Украины, которая в 2004 году удачно начала отборочный цикл, по окончании которого впервые вышла в финальную часть чемпионата мира.

"В прошлом году "Милан" выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок Европы. В нынешнем сезоне клуб получил скудетто, а я стал лучшим снайпером Серии А. Сборная Украины завершает год лидером отборочной группы. Мне удается забивать в обеих командах. К тому же этот год ознаменовался несколькими счастливыми событиями в личной жизни - я женился, стал отцом. Чего еще я могу просить у жизни? "Золотой мяч" - это не персональная, а командная награда. Я должен разделить ее со многими людьми в "Милане", в сборной Украины", - говорил Шевченко в далеком 2004 году.

Также отметим, что в честь годовщины получения "Золотого мяча" Шевченко привез награду в Украину. Ее выставили в Киеве в парке им. Тараса Шевченко, где она будет находиться с 7-го по 15 декабря, а уже 16-го отправится в турне по Украине.

"Укрзализныця" сообщала, что трофей отправляется поездами в путешествие по городам Украины:

17 декабря Тернополь 11:30-13:00;

17 декабря Хмельницкий 17:40-21:30

18 декабря Харьков 12:30-18:30;

19 декабря Винница 8:00-20:50;

20 декабря Львов 8:00-20:50;

21 декабря Запорожье 15:10-20:00;

22 декабря Днепр 9:00-17:00;

23 декабря Одесса 9:30-20:00;

24 декабря Яготин 9:10-16:20.

16 декабря "Золотой мяч" должен был быть представлен в Краматорске Донецкой области, но, к сожалению, мероприятие было отменено из соображений безопасности по согласованию с областной военной администрацией.

В каждом городе награда будет выставлена на центральном железнодорожном вокзале, где она будет доступна для всех желающих.

Напомним

Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родриго Фернандез Касканте признан лучшим футболистом 2024 года по версии авторитетного издания France Football.

Павел Башинский

Павел Башинский

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