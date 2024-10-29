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Іспанець Родрі став володарем Золотого м’яча-2024

Київ • УНН

 • 18869 перегляди

Іспанський півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі став володарем "Золотого м'яча-2024", випередивши трьох гравців "Реала". На церемонії в Парижі також вручили нагороди в інших номінаціях.

Іспанець Родрі став володарем Золотого м’яча-2024

Півзахисник англійського "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Родріго Ернандес Касканте визнаний найкращим футболістом 2024 року за версією авторитетного видання France Football, пише УНН.

Деталі

Іспанський півзахисник Родрі офіційно отримав "Золотий м'яч" 2024 року, відзнаку найкращому футболістові світу, на церемонії в Парижі.

Серед фіналістів премії за підсумками голосування 28-річний хавбек випередив трьох футболістів "Реала" - Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінґема та Дані Карвахаля.

Довідково

Родрі - чемпіон Європи 2024 року в складі збірної Іспанії. На клубному рівні з англійським "Манчестер Сіті" у минулому сезоні хавбек свій четвертий поспіль титул національної Прем'єр-ліги.

Упродовж церемонії призи отримали й інші зірки футболу. Нагороди здобули:

  • Айтана Бонматі – жіночий "Золотий м'яч"
  • Ламін Ямал – трофей Раймона Копи
  • Емільяно Мартінес – приз Лева Яшина
  • Харрі Кейн, Кіліан Мбаппе – приз Герда Мюллєра
  • Дженніфер Ермосо – приз Сократеса
  • "Реал" – чоловічий клуб року
  • "Барселона" – жіночий клуб року
  • Емма Гейз, Карло Анчелотті – приз Йохана Кройфа

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Ольга Розгон

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