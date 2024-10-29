Испанец Родри стал обладателем Золотого мяча-2024
Киев • УНН
Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри стал обладателем «Золотого мяча-2024», опередив трех игроков «Реала». На церемонии в Париже также вручили награды в других номинациях.
Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родриго Эрнандес Касканте признан лучшим футболистом 2024 года по версии авторитетного издания France Football, пишет УНН.
Детали
Испанский полузащитник Родри официально получил "Золотой мяч" 2024 года, награду лучшему футболисту мира, на церемонии в Париже.
Среди финалистов премии по итогам голосования 28-летний хавбек опередил трех футболистов "Реала" - Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля.
Справочно
Родри - чемпион Европы 2024 года в составе сборной Испании. На клубном уровне с английским "Манчестер Сити" в прошлом сезоне хавбек свой четвертый подряд титул национальной Премьер-лиги.
В течение церемонии призы получили и другие звезды футбола. Награды получили:
- Айтана Бонмати - женский «Золотой мяч»
- Ламин Ямал - трофей Раймона Копы
- Эмильяно Мартинес - приз Льва Яшина
- Харри Кейн, Килиан Мбаппе - приз Герда Мюллера
- Дженнифер Эрмосо - приз Сократеса
- «Реал» - мужской клуб года
- «Барселона» - женский клуб года
- Эмма Гейз, Карло Анчелотти - приз Йохана Кройфа
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