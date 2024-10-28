Лунин вошел в тройку лучших голкиперов мира: Мартинес победил во второй раз подряд
Киев • УНН
Андрей Лунин занял третье место среди лучших вратарей по версии France Football. Трофей Яшина второй раз подряд получил Эмильяно Мартинес.
Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин вошел в тройку лучших голкиперов мира по версии журнала France Football, который вручает награду Золотой мяч. Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола, пишет УНН.
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин занял третье место среди голкиперов мира по версии France Football,
Отмечается, что Лауреатом трофея Яшина в 2024-м во второй раз подряд стал Эмильяно Мартинес.
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