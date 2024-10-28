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Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
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Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

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Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
15:59 • 81974 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

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Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
15:21 • 99607 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

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Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
14:39 • 100762 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

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Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
13:02 • 100135 просмотра

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Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды
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Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лунин вошел в тройку лучших голкиперов мира: Мартинес победил во второй раз подряд

Лунин вошел в тройку лучших голкиперов мира: Мартинес победил во второй раз подряд

Киев  •  УНН

21:59 • 1011 просмотра

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Андрей Лунин занял третье место среди лучших вратарей по версии France Football. Трофей Яшина второй раз подряд получил Эмильяно Мартинес.

Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин вошел в тройку лучших голкиперов мира по версии журнала France Football, который вручает награду Золотой мяч. Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола, пишет УНН.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин занял третье место среди голкиперов мира по версии France Football,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что Лауреатом трофея Яшина в 2024-м во второй раз подряд стал Эмильяно Мартинес.

"Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера после серии неудач28 октября 2024, 13:51 • 10519 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

спорт
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