Лунін увійшов до трійки найкращих голкіперів світу: Мартінес переміг вдруге поспіль
Київ • УНН
Андрій Лунін посів третє місце серед найкращих воротарів за версією France Football. Трофей Яшина вдруге поспіль отримав Емільяно Мартінес.
Голкіпер збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін увійшов до трійки найкращих голкіперів світу за версією журналу France Football, який вручає нагороду Золотий м’яч. Про це повідомляє Українська Асоціація Футболу, пише УНН.
Воротар збірної України Андрій Лунін посів третє місце серед голкіперів світу за версією France Football,
Зазначається, що Лауреатом трофею Яшина у 2024-му вдруге поспіль став Емільяно Мартінес.
"Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера після серії невдач28.10.24, 15:51 • 13262 перегляди