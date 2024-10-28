"Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера після серії невдач
Київ • УНН
Ерік тен Гаг покинув посаду головного тренера "Манчестер Юнайтед" після поразки від "Вест Гем Юнайтед". Тимчасовим наставником призначено Рууда ван Ністелроя, клуб шукає постійного тренера.
Ерік тен Гаг залишив посаду головного тренера англійського ФК "Манчестер Юнайтед", повідомили у пресслужбі клубу, пише УНН.
Ми вдячні Еріку за все, що він зробив за час роботи з нами, і бажаємо йому всього найкращого у майбутньому
Деталі
Ерік тен Гаг був призначений у квітні 2022 року і привів клуб до здобуття двох домашніх трофеїв, вигравши Кубок ліги у 2023 році та Кубок Англії у 2024 році.
"Рууд ван Ністелрой очолить команду як тимчасовий головний тренер, якого підтримуватиме нинішня тренерська команда, поки не буде найнятий постійний головний тренер", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
Як зазначає BBC Sport, "Манчестер Юнайтед" звільнив тренера Еріка тен Гага після того, як проблемний старт клубу в сезоні продовжився поразкою з рахунком 2:1 від "Вест Гем Юнайтед" у неділю.
Поразка сталася через три дні після того, як клуб програв "Фенербахче" у Лізі Європи - результати, які залишили "Юнайтед" без перемог у Європі цього сезону та на 14-му місці у Прем'єр-лізі.