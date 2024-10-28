"Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера после серии неудач
Киев • УНН
Эрик тен Хаг покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" после поражения от "Вест Хэм Юнайтед". Временным наставником назначен Рууд ван Нистелрой, клуб ищет постоянного тренера.
Эрик тен Хаг покинул пост главного тренера английского ФК "Манчестер Юнайтед", сообщили в пресс-службе клуба, пишет УНН.
Мы благодарны Эрику за все, что он сделал за время работы с нами, и желаем ему всего наилучшего в будущем
Детали
Эрик тен Хаг был назначен в апреле 2022 года и привел клуб к получению двух домашних трофеев, выиграв Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году.
"Рууд ван Нистелрой возглавит команду как временный главный тренер, которого будет поддерживать нынешняя тренерская команда, пока не будет нанят постоянный главный тренер", - говорится в сообщении.
Дополнение
Как отмечает BBC Sport, "Манчестер Юнайтед" уволил тренера Эрика тен Хага после того, как проблемный старт клуба в сезоне продолжился поражением со счетом 2:1 от "Вест Хэм Юнайтед" в воскресенье.
Поражение произошло через три дня после того, как клуб проиграл "Фенербахче" в Лиге Европы - результаты, которые оставили "Юнайтед" без побед в Европе в этом сезоне и на 14-м месте в Премьер-лиге.