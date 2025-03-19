Збірна України візьме участь у товариському турнірі у Канаді

Збірна України з футболу влітку візьме участь у товариському турнірі чотирьох націй "Canadian Shield" у Канаді. В турнірі також візьмуть участь, окрім Канади, збірні Нової Зеландії та Кот-д’Івуару. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, передає УНН.

У червні 2025-го збірна України вперше в історії проведе офіційні матчі в Канаді. Підопічні Сергія Реброва візьмуть участь у турнірі чотирьох націй "Canadian Shield", що прийматиме Торонто. Крім господарів та нашої команди, в змаганнях зіграють збірні Нової Зеландії та Кот-д’Івуару - повідомили в УАФ.

В Асоціації наголосили, що це не просто чергові поєдинки, а подія, що має велике значення як для українського футболу, так і для всієї української діаспори за океаном. А також сприятиме зміцненню важливих міжнародних зв’язків нашої держави у час війни.

Збірна України проведе два матчі на стадіоні BMO Field, який у 2026 році прийматиме зустрічі фінальної частини чемпіонату світу.

Планується, що 7 червня Україна зіграє проти Канади, а за три дні проти Нової Зеландії,

Поєдинки відбуватимуться за регламентом ФІФА. В пресслужбі Канадської футбольної асоціації уточнили, що Україна зіграє проти Канади о 15:30 за місцевим часом, а проти Нової Зеландії о 17:00.

У червні цього року чотири чоловічі національні збірні з футболу зійдуться віч-на-віч на "Canadian Shield" - новому міжнародному турнірі за участю чотирьох країн, який відбудеться в Канаді і буде присвячений глобальній грі. Новий турнір також підготує команди до найбільшого турніру в світі, який відбудеться в Північній Америці наступного літа, шість матчів якого пройдуть у Торонто - заявили в асоціації.

Президент УАФ Андрій Шевченко подякував Канадській футбольній асоціації за запрошення.

Упевнений, що майбутні матчі стануть важливою спортивною та соціальною подією для обох наших народів. Українська громада в Канаді завжди підтримувала нашу національну збірну по всьому світу, і тепер настала наша черга відвідати їх. Канада є сильним партнером України, і ми раді прийняти це запрошення. Окрім матчів, ми також плануємо соціальні та благодійні ініціативи - сказав Шевченко.

В асоціації також розповіли про регламент турніру, зокрема за перемогу в матчі нараховується три очки, за нічию - одне очко, а за перемогу в серії пенальті - два очки. У всіх матчах буде визначений переможець, а після 90 хвилин (плюс компенсований час) буде призначено серію післяматчевих пенальті.

Доповнення

Збірна України лише одного разу зустрічалася із збірною Канади. Сталося це в жовтні 2010 року на стадіоні ім. Валерія Лобановського у Києві. Тоді підопічним Юрія Калитвинцева вдалося вирвати нічию (2:2), програючи по ходу матчу. Голи на рахунку Артема Мілевського та зрадника анатолія тимощука.

Зі збірною Нової Зеландії Україна ще жодного разу не зустрічалася.

Нагадаємо

Україна зіграє з Бельгією у плей-оф за вихід до Ліги А Ліги націй-2024/2025. Перший матч відбудеться вдома 20 березня, матч-відповідь - на виїзді 23 березня 2025 року.

Перший поєдинок, в якому Україна буде номінальним господарем, пройде в іспанському місті Мурсія на арені "Стадіон Енріке Рока де Мурсія".