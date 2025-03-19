Сборная Украины примет участие в товарищеском турнире в Канаде

Сборная Украины по футболу летом примет участие в товарищеском турнире четырех наций "Canadian Shield" в Канаде. В турнире также примут участие, кроме Канады, сборные Новой Зеландии и Кот-д’Ивуара. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.

В июне 2025-го сборная Украины впервые в истории проведет официальные матчи в Канаде. Подопечные Сергея Реброва примут участие в турнире четырех наций "Canadian Shield", который будет принимать Торонто. Кроме хозяев и нашей команды, в соревнованиях сыграют сборные Новой Зеландии и Кот-д’Ивуара - сообщили в УАФ.

В Ассоциации отметили, что это не просто очередные поединки, а событие, имеющее большое значение как для украинского футбола, так и для всей украинской диаспоры за океаном. А также будет способствовать укреплению важных международных связей нашего государства во время войны.

Сборная Украины проведет два матча на стадионе BMO Field, который в 2026 году будет принимать встречи финальной части чемпионата мира.

Планируется, что 7 июня Украина сыграет против Канады, а через три дня против Новой Зеландии,

Поединки будут проходить по регламенту ФИФА. В пресс-службе Канадской футбольной ассоциации уточнили, что Украина сыграет против Канады в 15:30 по местному времени, а против Новой Зеландии в 17:00.

В июне этого года четыре мужские национальные сборные по футболу сойдутся лицом к лицу на "Canadian Shield" - новом международном турнире с участием четырех стран, который состоится в Канаде и будет посвящен глобальной игре. Новый турнир также подготовит команды к крупнейшему турниру в мире, который состоится в Северной Америке следующим летом, шесть матчей которого пройдут в Торонто - заявили в ассоциации.

Президент УАФ Андрей Шевченко поблагодарил Канадскую футбольную ассоциацию за приглашение.

Уверен, что будущие матчи станут важным спортивным и социальным событием для обоих наших народов. Украинская община в Канаде всегда поддерживала нашу национальную сборную по всему миру, и теперь настала наша очередь посетить их. Канада является сильным партнером Украины, и мы рады принять это приглашение. Кроме матчей, мы также планируем социальные и благотворительные инициативы - сказал Шевченко.

В ассоциации также рассказали о регламенте турнира, в частности за победу в матче начисляется три очка, за ничью - одно очко, а за победу в серии пенальти - два очка. Во всех матчах будет определен победитель, а после 90 минут (плюс компенсированное время) будет назначена серия послематчевых пенальти.

Дополнение

Сборная Украины лишь однажды встречалась со сборной Канады. Произошло это в октябре 2010 года на стадионе им. Валерия Лобановского в Киеве. Тогда подопечным Юрия Калитвинцева удалось вырвать ничью (2:2), проигрывая по ходу матча. Голы на счету Артема Милевского и предателя анатолия тимощука.

Со сборной Новой Зеландии Украина еще ни разу не встречалась.

Напомним

Украина сыграет с Бельгией в плей-офф за выход в Лигу А Лиги наций-2024/2025. Первый матч состоится дома 20 марта, ответный матч - на выезде 23 марта 2025 года.

Первый поединок, в котором Украина будет номинальным хозяином, пройдет в испанском городе Мурсия на арене "Стадион Энрике Рока де Мурсия".