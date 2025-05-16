Розраховуємо, що він торкнеться банків, нафти та тіньового флоту: Зеленський про підготовку 17-го пакету санкцій

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Глава держави подякував їм за санкційний тиск на росію, пише УНН з посиланням сторінку президента у Telegram.

Провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Розповів про сьогоднішні переговори в Стамбулі - повідомив Зеленський.

Під час цієї зустрічі Зеленський подякував очільникам ЄС за підготовку 17-го санкційного пакету та висловив сподівання, що він торкнеться галузей, які найбільше фінансують російську воєнну машину.

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Тиску на росію має бути більше, якщо вона не погодиться на повне й безумовне припинення вогню. Тому вдячний за підготовку 17-го санкційного пакету. Розраховуємо, що він торкнеться всього, що фінансує російську військову машину: банків, нафти, енергетики, металургії та тіньового флоту - підкреслив глава держави.

Також було обговорено наступні кроки на шляху України до ЄС.

Окрема увага – нашому руху до ЄС: можливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і торговельній співпраці. Дякую за підтримку України і допомогу в наближенні достойного миру - підсумував Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський подякував президенту FIFA Джанні Інфантіно за підтримку України та закликав "працювати разом" задля якнайшвидшого припинення вогню та досягнення миру.