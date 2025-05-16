Розраховуємо, що він торкнеться банків, нафти та тіньового флоту: Зеленський про підготовку 17-го пакету санкцій

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
15:59 • 49914 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

15:31 • 51867 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

13:30 • 40342 перегляди

На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

Ексклюзив
13:06 • 53770 перегляди

Чому нове регулювання фармринку в Україні може призвести до дефіциту ліків та розвитку тіньового ринку - думка експертки (ВІДЕО)

11:56 • 53272 перегляди

Зеленський про перемовини в Стамбулі: російські представники навіть не можуть піти на припинення вогню

16 травня, 09:33 • 100216 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

16 травня, 08:56 • 72935 перегляди

Україна у переговорах з ЄС щодо перехідного періоду безвізової торгівлі - Шмигаль

16 травня, 08:43 • 63300 перегляди

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

15 травня, 15:19 • 160323 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 171904 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.6м/с
89%
748мм
Популярнi новини

Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00

16 травня, 08:01 • 46002 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

16 травня, 09:08 • 88341 перегляди

Sunday Times оновив рейтинг найбагатших у Британії: лідерство за Гопі Хіндуджа, а Дуа Ліпа - наймолодша власниця статків

13:03 • 31180 перегляди

Культового актора Тіма Каррі, який бореться із наслідками інсульту, помітили на рідкісній прогулянці у візку

14:52 • 20998 перегляди

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"

16:22 • 12479 перегляди
Публікації

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

15:59 • 49914 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

15:31 • 51867 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 279679 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 270278 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 331621 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Кейр Стармер

Дональд Туск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Німеччина

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

17:05 • 8510 перегляди

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"

16:22 • 13194 перегляди

Культового актора Тіма Каррі, який бореться із наслідками інсульту, помітили на рідкісній прогулянці у візку

14:52 • 21776 перегляди

Sunday Times оновив рейтинг найбагатших у Британії: лідерство за Гопі Хіндуджа, а Дуа Ліпа - наймолодша власниця статків

13:03 • 31910 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

16 травня, 09:08 • 89045 перегляди
Актуальне

Forbes

Instagram

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

Вибори

Розраховуємо, що він торкнеться банків, нафти та тіньового флоту: Зеленський про підготовку 17-го пакету санкцій

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Президент України зустрівся з лідерами ЄС, подякувавши за підготовку 17-го санкційного пакету. Обговорили посилення тиску на рф та підтримку України на шляху до ЄС.

Розраховуємо, що він торкнеться банків, нафти та тіньового флоту: Зеленський про підготовку 17-го пакету санкцій

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Глава держави подякував їм за санкційний тиск на росію, пише УНН з посиланням сторінку президента у Telegram.

Провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Розповів про сьогоднішні переговори в Стамбулі 

- повідомив Зеленський.

Під час цієї зустрічі Зеленський подякував очільникам ЄС за підготовку 17-го санкційного пакету та висловив сподівання, що він торкнеться галузей, які найбільше фінансують російську воєнну машину.

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом 15.05.25, 19:24 • 279357 переглядiв

Тиску на росію має бути більше, якщо вона не погодиться на повне й безумовне припинення вогню. Тому вдячний за підготовку 17-го санкційного пакету. Розраховуємо, що він торкнеться всього, що фінансує російську військову машину: банків, нафти, енергетики, металургії та тіньового флоту 

- підкреслив глава держави.

Також було обговорено наступні кроки на шляху України до ЄС.

Окрема увага – нашому руху до ЄС: можливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і торговельній співпраці. Дякую за підтримку України і допомогу в наближенні достойного миру 

- підсумував Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський подякував президенту FIFA Джанні Інфантіно за підтримку України та закликав "працювати разом" задля якнайшвидшого припинення вогню та досягнення миру. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Антоніу Кошта
Європейська комісія
Європейська Рада
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Brent
$65.38
Bitcoin
$104,151.30
S&P 500
$5,936.53
Tesla
$347.43
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,192.56
Ethereum
$2,586.52