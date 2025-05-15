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Німеччина підтримує цільові витрати НАТО на оборону в 5%

Київ • УНН

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Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін приймає вимогу США щодо збільшення витрат на оборону країнами НАТО до 5% ВВП. Фрідріх Мерц заявив, що кожен відсоток обійдеться в 45 мільярдів євро.

Німеччина підтримує цільові витрати НАТО на оборону в 5%

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив у четвер, що Берлін у принципі приймає вимогу Сполучених Штатів щодо збільшення витрат на оборону країнами-членами НАТО до 5% ВВП. Про це пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Результатом є 5%, до яких закликав президент Дональд Трамп, і ми будемо слідувати його прикладу в цьому відношенні

- сказав він на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Анталії

Члени НАТО наразі зобов'язалися витрачати щонайменше 2% ВВП на військові витрати, чого близько третини країн альянсу досі не досягають, включаючи Португалію (1,55%), Італію (1,49%), Канаду (1,37%), Бельгію (1,3%) та Іспанію (1,28%).

Німеччина наразі витрачає трохи понад 2% свого ВВП на оборону, і новий канцлер Фрідріх Мерц минулого тижня заявив, що кожен додатковий процентний пункт означатиме додаткові щорічні витрати на 45 мільярдів євро (50,5 мільярда доларів).

Нагадаємо

На початку травня Генсек НАТО Марк Рютте запропонував членам альянсу збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП. Додаткові 1,5% підуть на ширші витрати, пов'язані з безпекою.

Раніше УНН писав, що у квітні 2025 року Фрідріх Мерц оприлюднив імена перших кандидатів від своєї партії Християнсько-Демократичний союз (ХДС) на пости міністрів нового Кабінету міністрів. Йшлося, зокрема, про його однопартійця Йогана Вадефуля, який згодом очолив Міністерство закордонних справ ФРН.

Вадефуль виступав за те, щоб дозволити Україні використовувати німецьку зброю для ударів по цілях у росії. Він є досвідченим експертом із зовнішньої та безпекової політики.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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