Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил в четверг, что Берлин в принципе принимает требование Соединенных Штатов об увеличении расходов на оборону странами-членами НАТО до 5% ВВП. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Результатом является 5%, к которым призвал президент Дональд Трамп, и мы будем следовать его примеру в этом отношении - сказал он на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Анталии

Члены НАТО в настоящее время обязались тратить не менее 2% ВВП на военные расходы, чего около трети стран альянса до сих пор не достигают, включая Португалию (1,55%), Италию (1,49%), Канаду (1,37%), Бельгию (1,3%) и Испанию (1,28%).

Германия в настоящее время тратит чуть более 2% своего ВВП на оборону, и новый канцлер Фридрих Мерц на прошлой неделе заявил, что каждый дополнительный процентный пункт будет означать дополнительные ежегодные расходы на 45 миллиардов евро (50,5 миллиарда долларов).

Напомним

В начале мая Генсек НАТО Марк Рютте предложил членам альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП. Дополнительные 1,5% пойдут на более широкие расходы, связанные с безопасностью.

Ранее УНН писал, что в апреле 2025 года Фридрих Мерц обнародовал имена первых кандидатов от своей партии Христианско-Демократический союз (ХДС) на посты министров нового Кабинета министров. Речь шла, в частности, о его однопартийце Йохане Вадефуле, который впоследствии возглавил Министерство иностранных дел ФРГ.

Вадефуль выступал за то, чтобы позволить Украине использовать немецкое оружие для ударов по целям в россии. Он является опытным экспертом по внешней политике и политике безопасности.