На удары рф по Украине нужно ответить новыми западными санкциями – глава МИД Германии
Киев • УНН
Йоганн Вадефуль заявил, что Запад должен ответить дополнительными санкциями на последние российские атаки. Он надеется, что это заставит путина к переговорам.
На последнюю волну нападений россии на Украину следует ответить дополнительными санкциями Запада. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль в воскресенье в интервью общественному вещателю ARD. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Вадефуль добавил, что Соединенные Штаты также могут ввести новые пакеты санкций, и он надеется, что "тяжесть этих мер заставит путина сесть за стол переговоров", чтобы избежать того, что он назвал "потенциально серьезными последствиями для экономики и энергетического сектора россии".
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Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на недавние российские обстрелы украинских городов. Он осудил российские обстрелы украинских городов, назвав их нарушением Женевских протоколов. И призвал к немедленному прекращению огня.