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На удары рф по Украине нужно ответить новыми западными санкциями – глава МИД Германии

Киев • УНН

 • 948 просмотра

Йоганн Вадефуль заявил, что Запад должен ответить дополнительными санкциями на последние российские атаки. Он надеется, что это заставит путина к переговорам.

На удары рф по Украине нужно ответить новыми западными санкциями – глава МИД Германии

На последнюю волну нападений россии на Украину следует ответить дополнительными санкциями Запада. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль в воскресенье в интервью общественному вещателю ARD. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Вадефуль добавил, что Соединенные Штаты также могут ввести новые пакеты санкций, и он надеется, что "тяжесть этих мер заставит путина сесть за стол переговоров", чтобы избежать того, что он назвал "потенциально серьезными последствиями для экономики и энергетического сектора россии".

Глава МИД Германии: "теневой флот" рф - угроза, ЕС введет против него новые санкции17.05.25, 14:59 • 4895 просмотров

президент россии владимир путин не заинтересован в мире, он хочет продолжения этой войны, и мы не должны этого допустить, поэтому Европейский Союз согласится на дополнительные санкции

 – сказал дипломат.

Российские войска ночью обстреляли украинские города, в частности столицу Киев, бросив в Украину 367 беспилотников и десятки ракет. Это была крупнейшая воздушная атака за всю историю войны, в результате которой погибло не менее 12 человек, а десятки получили ранения.

Германия поддерживает целевые расходы НАТО на оборону в 5%15.05.25, 12:22 • 2541 просмотр

Напомним

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на недавние российские обстрелы украинских городов. Он осудил российские обстрелы украинских городов, назвав их нарушением Женевских протоколов. И призвал к немедленному прекращению огня.

Лилия Набока

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