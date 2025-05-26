На удары рф по Украине нужно ответить новыми западными санкциями – глава МИД Германии

На последнюю волну нападений россии на Украину следует ответить дополнительными санкциями Запада. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль в воскресенье в интервью общественному вещателю ARD. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Вадефуль добавил, что Соединенные Штаты также могут ввести новые пакеты санкций, и он надеется, что "тяжесть этих мер заставит путина сесть за стол переговоров", чтобы избежать того, что он назвал "потенциально серьезными последствиями для экономики и энергетического сектора россии".

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президент россии владимир путин не заинтересован в мире, он хочет продолжения этой войны, и мы не должны этого допустить, поэтому Европейский Союз согласится на дополнительные санкции – сказал дипломат.

Российские войска ночью обстреляли украинские города, в частности столицу Киев, бросив в Украину 367 беспилотников и десятки ракет. Это была крупнейшая воздушная атака за всю историю войны, в результате которой погибло не менее 12 человек, а десятки получили ранения.

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Напомним

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на недавние российские обстрелы украинских городов. Он осудил российские обстрелы украинских городов, назвав их нарушением Женевских протоколов. И призвал к немедленному прекращению огня.