Ворожий обстріл Києва: постраждали 10 людей, руйнування в різних районах (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Київ • УНН
Вночі 25 травня Київ атакували ракетами та БПЛА, є пошкодження у Голосіївському, Дніпровському, Деснянському районах. Багато постраждалих, їм надається допомога.
У ніч проти неділі, 25 травня, російська армія атакувала українську столицю. Внаслідок обстрілу є постраждалі. Міська влада повідомила про падіння уламків БпЛА в приміщення гуртожитку, руйнування приватних будинків, пожежі. Про це інформує УНН, посилаючись на мера столиці Віталія Кличка, начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
Деталі
Згідно з оперативною інформацією станом на 02:00 25.05.2025 у звʼязку з російською атакою на столицю у Києві зафіксовано:
Голосіївський район
- внаслідок ворожої атаки сталося пошкодження житлової 5-типоверхівки. Наразі 4 особи звернулися по допомогу.
Дніпровський район
- внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксоване займання в секторі приватної забудови. Інформація про постраждалих уточнюється.
"На місцях з пошкодженнями працюють служби. Наразі низка дронів залітає в повітряний простір столиці з кількох напрямків. Працює ППО", - повідомили в КМВА о 02:02
Медики надали допомогу на місці чотирьом постраждалим у студентському гуртожитку в Голосіївському районі. В приміщення потрапив уламок БпЛА. Горіло зовнішнє оздоблення однієї зі стін будівлі
За його словами, у Дніпровському районі є руйнування приватного будинку, без пожежі. Медики наразі оглядають одну постраждалу. Також одному постраждалому надали допомогу на місці в Деснянському районі столиці.
Ще одна постраждала звернулася до медиків у Деснянському районі. Її госпіталізували. Наразі в столиці постраждали семеро людей. Шести з них медики надали допомогу на місці
"Виклик медиків у Шевченківський район. Бригада прямує на місце", - додав чиновник о 02:28.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що у Дніпровському районі внаслідок атаки постраждала молода жінка. Попередньо — перелом ноги. Медики надають їй допомогу.
О 02:42 Віталій Кличко поінформував, що у Шевченківському районі медики оглядають одного постраждалого. Там повибивало вікна в житловому будинку, пожежі немає, в дворі будинку виявили уламки збитого БпЛА.
О 03:02 мер Києва повідомив, що зросла кількість постраждалих зросла до десяти. Двох із них медики госпіталізували. Шістьом надали допомогу на місці. А двох наразі оглядають у Шевченківському районі.
Нагадаємо
У неділю, 25 травня о 01:55 Повітряні сили України повідомили про пуски росіянами крилатих ракет з бортів Ту-95МС і ТУ-160 по території України.
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