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Трамп заявил, что рассматривает санкции против россии

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Дональд Трамп заявил о возможных новых санкциях против россии после массированных обстрелов Украины. Он выразил разочарование действиями путина, осудив убийства гражданских.

Трамп заявил, что рассматривает санкции против россии

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "безусловно" рассматривает новые санкции против рф после того, как москва две ночи подряд обстреляла ракетами и беспилотниками большую часть Украины, в результате чего погибли и пострадали многие люди. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Такие комментарии Трампа прозвучали на фоне его заметного разочарования главой кремля владимиром путиным и состоянием переговоров, направленных на достижение прекращения огня в Украине.

"Я не доволен тем, что делает путин. Он убивает много людей, и я не знаю, что, черт возьми, случилось с путиным. Я знаю его давно – всегда ладил с ним – но он посылает ракеты по городам и убивает людей, и мне это совсем не нравится", – сказал Трамп.

"Не понимаю, что с ним, черт возьми, случилось": Трамп недоволен действиями Путина в Украине26.05.25, 01:41 • 79024 просмотра

Напомним

Армия рф ночью 25 мая обстреляла украинские города, в частности столицу Киев, запустив по Украине 367 беспилотников и десятки ракет. Это была самая большая воздушная атака за всю историю войны, в результате которой погибло не менее 12 человек, а десятки получили ранения. В ночь на 26 мая Украина снова была под атакой рф.

Ранее УНН писал, что министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что Запад должен ответить дополнительными санкциями на последние российские атаки. Он надеется, что это заставит путина к переговорам.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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