"Не понимаю, что с ним, черт возьми, случилось": Трамп недоволен действиями Путина в Украине

$41.500.00
46.930.00
ukenru
Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть
24 мая, 16:10 • 151362 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 10:54 • 170585 просмотра

Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома

24 мая, 08:00 • 243449 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

Эксклюзив
23 мая, 14:43 • 295068 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

23 мая, 14:05 • 181329 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

23 мая, 12:17 • 113964 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

23 мая, 11:54 • 109214 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
23 мая, 11:31 • 74889 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Эксклюзив
23 мая, 10:55 • 57591 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

23 мая, 09:52 • 54759 просмотра

Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2м/с
89%
747мм
Популярные новости

Силы обороны пополняют “обменный фонд” российскими солдатами и офицерами - Генштаб

25 мая, 14:12 • 29346 просмотра

Ракетная атака на Киевскую область: 4 погибших, 31 ранен, среди них дети

25 мая, 14:21 • 7252 просмотра

Китайский прорыв в оружии: электромагнитная винтовка делает 3000 выстрелов в минуту

25 мая, 14:54 • 48958 просмотра

Зеленский ввел санкции против сына Богуслаева, Мосийчука и криминальных авторитетов

25 мая, 15:04 • 8970 просмотра

Атака на Киевщине: количество пострадавших возросло, повреждено более 100 домов

18:14 • 7240 просмотра
публикации

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 243449 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 295068 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 277042 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 368965 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 448462 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Виталий Ким

Игорь Клименко

Рустем Умєров

Олег Синегубов

Кит Келлогг

Актуальные места

Киев

Харьковская область

Киевская область

Николаев

Сумская область

Реклама
УНН Lite

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

25 мая, 10:11 • 107222 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 151359 просмотра

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 54710 просмотра

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

23 мая, 18:15 • 52106 просмотра

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

23 мая, 17:58 • 56689 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Бильд

Вашингтон Пост

Телеграмма

"Не понимаю, что с ним, черт возьми, случилось": Трамп недоволен действиями Путина в Украине

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не нравится" то, что делает Путин в Украине. Он подчеркнул, что российский диктатор "убивает людей".

"Не понимаю, что с ним, черт возьми, случилось": Трамп недоволен действиями Путина в Украине

Президент США Дональд Трамп говорит, что "недоволен" последними действиями российского диктатора владимира путина. Об этом сообщает Sky News, информирует УНН.

Детали

"Я не знаю, что, черт возьми, случилось с путиным", - сказал Трамп.

Он отметил, что знает путина давно и "всегда с ним ладил".

Но он запускает ракеты по городам и убивает людей, и мне это не нравится

- указал президент США.

Он добавил, что ему "не нравится" то, что делает путин.

"Ничуть. Он убивает людей. И с этим парнем что-то случилось, и мне это не нравится", - резюмировал Трамп.

Напомним

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на недавние российские обстрелы украинских городов. Он опубликовал фото ночного Киева после обстрела и назвал это "нарушением международного гуманитарного права".

Мониторинговая миссия ООН по правам человека осудила новую смертельную волну российских атак по Украине. Специалисты организации утверждают, что атака, которая произошла в ночь на 25 мая, подчеркивает риски для гражданского населения, которые представляет применение мощного взрывного оружия в густонаселенных районах.

"Это не действия страны, стремящейся к миру" - Британия жестко осудила атаку россии на Киев24.05.25, 23:30 • 4506 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$64.38
Bitcoin
$107,484.30
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,384.00
Ethereum
$2,515.05