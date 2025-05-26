"Не понимаю, что с ним, черт возьми, случилось": Трамп недоволен действиями Путина в Украине
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не нравится" то, что делает Путин в Украине. Он подчеркнул, что российский диктатор "убивает людей".
Президент США Дональд Трамп говорит, что "недоволен" последними действиями российского диктатора владимира путина. Об этом сообщает Sky News, информирует УНН.
Детали
"Я не знаю, что, черт возьми, случилось с путиным", - сказал Трамп.
Он отметил, что знает путина давно и "всегда с ним ладил".
Но он запускает ракеты по городам и убивает людей, и мне это не нравится
Он добавил, что ему "не нравится" то, что делает путин.
"Ничуть. Он убивает людей. И с этим парнем что-то случилось, и мне это не нравится", - резюмировал Трамп.
Напомним
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на недавние российские обстрелы украинских городов. Он опубликовал фото ночного Киева после обстрела и назвал это "нарушением международного гуманитарного права".
Мониторинговая миссия ООН по правам человека осудила новую смертельную волну российских атак по Украине. Специалисты организации утверждают, что атака, которая произошла в ночь на 25 мая, подчеркивает риски для гражданского населения, которые представляет применение мощного взрывного оружия в густонаселенных районах.
"Это не действия страны, стремящейся к миру" - Британия жестко осудила атаку россии на Киев24.05.25, 23:30 • 4506 просмотров