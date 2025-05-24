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"Это не действия страны, стремящейся к миру" - Британия жестко осудила атаку россии на Киев

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Дэвид Лэмми осудил ночную атаку России на Украину, отметив многочисленные жертвы и разрушения. Зеленский заявил, что атака показывает необходимость усиления санкций.

"Это не действия страны, стремящейся к миру" - Британия жестко осудила атаку россии на Киев

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми отреагировал на атаку России по Украине в ночь с 23 на 24 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы британского МИД в соцсети Х (Twitter).

Прошлой ночью Россия снова атаковала Украину - 14 ракетами и сотнями беспилотников по всей стране. Еще одна ночь террора для украинских гражданских, еще больше раненых и разрушенных домов

- говорится в заметке Дэвида Лэмми.

"Это не действия страны, которая стремится к миру", - подчеркнул британский министр.

Напомним

В ночь на субботу, 24 мая, российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами и ударными БПЛА. 

В результате ночной атаки рф на Киев пострадали 15 человек. Повреждены жилые дома в трех районах, ТРЦ, учебное заведение, автомобили и котельная.

Владимир Зеленский заявил, что ночная атака рф показывает, что причина затягивания войны в москве. Украина ожидает усиления санкций от США, Европы и партнеров.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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