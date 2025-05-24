"Причина затягування війни в москві": Зеленський відреагував на нічну атаку рф і закликав до санкцій

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф, вказавши, що з кожним таким обстрілом світ переконується, що причина затягування війни в москві, і що українська сторона очікує на санкційні кроки від США, Європи та всіх партнерів, і лише додаткові санкції проти ключових секторів російської економіки змусять москву припинити вогонь, пише УНН.

"Зараз у Києві знешкоджують частини російських ракет та дронів. На місцях влучань і падінь уламків – усюди, де потрібно, – тривають рятувальні роботи й працюють екстрені служби. Вночі в місті було багато пожеж та вибухів. Знову постраждали житлові будинки, автомобілі, підприємства. Є, на жаль, поранені", - написав Зеленський у соцмережах.

Президент зазначив, що була "складна ніч для всієї України: 250 ударних дронів, із яких абсолютна більшість – це іранські "шахеди", 14 балістичних ракет". "Постраждали Одещина, Вінниччина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Київщина, Дніпровщина. Всюди – по цивільних. Є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким", - вказав він.

З кожним таким обстрілом світ переконується, що причина затягування війни в москві. Україна багато разів пропонувала припинення вогню – як повне, так і в небі. Усе це проігноровано. Очевидно, що потрібно тиснути на росію значно сильніше, щоб був результат і почалася справжня дипломатія. Ми чекаємо на санкційні кроки від США, Європи та всіх наших партнерів. Лише додаткові санкції проти ключових секторів російської економіки змусять москву припинити вогонь. Дякую кожному й кожній, хто допомагає та підтримує