"Причина затягивания войны в москве": Зеленский отреагировал на ночную атаку рф и призвал к санкциям

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф, указав, что с каждым таким обстрелом мир убеждается, что причина затягивания войны в москве, и что украинская сторона ожидает санкционные шаги от США, Европы и всех партнеров и только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят москву прекратить огонь, пишет УНН.

Детали

"Сейчас в Киеве обезвреживают части российских ракет и дронов. На местах попаданий и падений обломков – повсюду, где нужно, – продолжаются спасательные работы и работают экстренные службы. Ночью в городе было много пожаров и взрывов. Снова пострадали жилые дома, автомобили, предприятия. Есть, к сожалению, раненые", - написал Зеленский в соцсетях.

Президент отметил, что была "сложная ночь для всей Украины: 250 ударных дронов, из которых абсолютное большинство – это иранские "шахеды", 14 баллистических ракет". "Пострадали Одесская область, Винницкая область, Сумская область, Харьковская область, Донецкая область, Киевская область, Днепровская область. Всюду – по гражданским. Есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким", - указал он.

С каждым таким обстрелом мир убеждается, что причина затягивания войны в москве. Украина много раз предлагала прекращение огня – как полное, так и в небе. Все это проигнорировано. Очевидно, что нужно давить на россию значительно сильнее, чтобы был результат и началась настоящая дипломатия. Мы ждем санкционные шаги от США, Европы и всех наших партнеров. Только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят москву прекратить огонь. Спасибо каждому и каждой, кто помогает и поддерживает - подчеркнул Президент.

Над Украиной сбили 6 из 14 баллистических ракет и обезвредили 245 из 250 вражеских дронов