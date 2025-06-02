Зеленський прибув до Вільнюса: яка мета візиту

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Литви для участі у саміті країн "Бухарестської дев’ятки" та нордичних країн. Про це журналістам повідомив прессекретар Президента України Сергій Никифоров, передає УНН.

Президент прибув до Вільнюса для участі у саміті країн "Бухарестської дев’ятки" та нордичних країн. На полях саміту також заплановані двосторонні зустрічі з учасниками саміту - повідомив Никифоров.

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Також серед важливих сьогодні подій - переговори української та російської делегацій у Стамбулі.

Україна заздалегідь передала рф документ з умовами припинення вогню, кремль, своєю чергою, не дав зворотний зв’язок і збирається показати "меморандум" лише під час зустрічі. Що сьогодні відбуватиметься на наступному етапі переговорів та що передувало цьому, читайте на УНН.