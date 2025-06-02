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Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини
06:58 • 26701 перегляди

Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини

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Зеленський прибув до Вільнюса: яка мета візиту

Київ • УНН

 • 1766 перегляди

Президент України прибув до столиці Литви для участі у саміті країн "Бухарестської дев’ятки" та нордичних країн. Також заплановані двосторонні зустрічі з учасниками саміту.

Зеленський прибув до Вільнюса: яка мета візиту

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Литви для участі у саміті країн "Бухарестської дев’ятки" та нордичних країн. Про це журналістам повідомив прессекретар Президента України Сергій Никифоров, передає УНН.

Президент прибув до Вільнюса для участі у саміті країн "Бухарестської дев’ятки" та нордичних країн. На полях саміту також заплановані двосторонні зустрічі з учасниками саміту

- повідомив Никифоров.

Зеленський анонсував саміт Україна - Південно-Східна Європа: прем'єр Греції вже пообіцяв бути22.05.25, 12:39 • 2736 переглядiв

Доповнення

Також серед важливих сьогодні подій - переговори української та російської делегацій у Стамбулі.

Україна заздалегідь передала рф документ з умовами припинення вогню, кремль, своєю чергою, не дав зворотний зв’язок і збирається показати "меморандум" лише під час зустрічі. Що сьогодні відбуватиметься на наступному етапі переговорів та що передувало цьому, читайте на УНН.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Вільнюс
Литва
Володимир Зеленський
Україна
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