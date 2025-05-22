Зеленський анонсував саміт Україна - Південно-Східна Європа: прем'єр Греції вже пообіцяв бути

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив
09:24 • 25942 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?

Ексклюзив
07:34 • 26113 перегляди

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди

Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 80612 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 159576 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
21 травня, 09:21 • 144249 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Ексклюзив
21 травня, 06:00 • 144191 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

21 травня, 05:00 • 295177 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 116614 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 143390 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 333734 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5.9м/с
25%
748мм
Популярнi новини

путін планує захопити Суми та анексувати Сумську область – ISW

22 травня, 01:47 • 55127 перегляди

Сенатор-республіканець Грем пригрозив Китаю наслідками за підтримку росії у війні проти України

22 травня, 02:18 • 40238 перегляди

Для підписання меморандуму Україні потрібен новий керівник - мзс рф

22 травня, 04:46 • 44004 перегляди

У Києві через атаку рф уламки дрона впали на території школи

05:39 • 45543 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

07:48 • 23912 перегляди
Публікації

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

09:24 • 25947 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 110102 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 295182 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 242496 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 333735 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Дональд Туск

Павло Дуров

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Польща

Білорусь

Реклама
УНН Lite

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

10:28 • 5026 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

07:48 • 24388 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 133814 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 156666 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 181064 перегляди
Актуальне

The Guardian

Bild

Financial Times

El País

Мі-8

Зеленський анонсував саміт Україна - Південно-Східна Європа: прем'єр Греції вже пообіцяв бути

Київ • УНН

 • 1032 перегляди

Президент України анонсував саміт Україна - Південно-Східна Європа, куди запросив прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Обговорили посилення тиску на росію та підтримку України.

Зеленський анонсував саміт Україна - Південно-Східна Європа: прем'єр Греції вже пообіцяв бути

Президент України Володимир Зеленський анонсував саміт Україна - Південно-Східна Європа і повідомив, що там буде, зокрема, премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, пише УНН.

Хороша розмова із Премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Говорили про тиск на росію і продовження підтримки України

- написав Зеленський у соцмережах.

Глава держави вказав, що розповів грецькому колезі про контакти з європейськими партнерами та президентом США Дональдом Трампом.

"Цими днями багато дипломатичної роботи. Потрібні сильний тиск і додаткові санкції проти росії. Нікому не треба пояснювати, що війна досі триває тільки через небажання росії її закінчувати", - наголосив Президент.

Зеленський повідомив, що подякував Кіріакосу, усьому ЄС за 17-й пакет санкцій. "москва має бути позбавлена всього, що дає змогу фінансувати вбивства. Греція поділяє нашу позицію і сприятиме посиленню тиску", - підкреслив Президент.

"Звісно, важливо продовжувати підтримку України, нашої армії, власного оборонного виробництва та зміцнювати ППО. Дякуємо за готовність і надалі допомагати в захисті життів", - зазначив Глава держави.

Запросив узяти участь в саміті Україна - Південно-Східна Європа. Кіріакос підтвердив, що приїде. Дякую

- повідомив Зеленський.

Доповнення

Уже відбулося три саміти "Україна - Південно-Східна Європа", третій у торік у жовтні приймала Хорватія.

17 січня 2025 року відбулася перша міністерська зустріч України та країн Південно-Східної Європи у Києві.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Кіріакос Міцотакіс
Дональд Трамп
Європейський Союз
Греція
Хорватія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Київ
Brent
$63.93
Bitcoin
$110,820.00
S&P 500
$5,852.88
Tesla
$335.56
Газ TTF
$36.52
Золото
$3,304.84
Ethereum
$2,663.06