Зеленський анонсував саміт Україна - Південно-Східна Європа: прем'єр Греції вже пообіцяв бути
Київ • УНН
Президент України анонсував саміт Україна - Південно-Східна Європа, куди запросив прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Обговорили посилення тиску на росію та підтримку України.
Президент України Володимир Зеленський анонсував саміт Україна - Південно-Східна Європа і повідомив, що там буде, зокрема, премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, пише УНН.
Хороша розмова із Премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Говорили про тиск на росію і продовження підтримки України
Глава держави вказав, що розповів грецькому колезі про контакти з європейськими партнерами та президентом США Дональдом Трампом.
"Цими днями багато дипломатичної роботи. Потрібні сильний тиск і додаткові санкції проти росії. Нікому не треба пояснювати, що війна досі триває тільки через небажання росії її закінчувати", - наголосив Президент.
Зеленський повідомив, що подякував Кіріакосу, усьому ЄС за 17-й пакет санкцій. "москва має бути позбавлена всього, що дає змогу фінансувати вбивства. Греція поділяє нашу позицію і сприятиме посиленню тиску", - підкреслив Президент.
"Звісно, важливо продовжувати підтримку України, нашої армії, власного оборонного виробництва та зміцнювати ППО. Дякуємо за готовність і надалі допомагати в захисті життів", - зазначив Глава держави.
Запросив узяти участь в саміті Україна - Південно-Східна Європа. Кіріакос підтвердив, що приїде. Дякую
Доповнення
Уже відбулося три саміти "Україна - Південно-Східна Європа", третій у торік у жовтні приймала Хорватія.
17 січня 2025 року відбулася перша міністерська зустріч України та країн Південно-Східної Європи у Києві.