Зеленский прибыл в Вильнюс: какова цель визита
Киев • УНН
Президент Украины прибыл в столицу Литвы для участия в саммите стран "Бухарестской девятки" и нордических стран. Также запланированы двусторонние встречи с участниками саммита.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Литвы для участия в саммите стран "Бухарестской девятки" и нордических стран. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров, передает УНН.
Президент прибыл в Вильнюс для участия в саммите стран "Бухарестской девятки" и нордических стран. На полях саммита также запланированы двусторонние встречи с участниками саммита
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Также среди важных сегодня событий - переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле.
Украина заранее передала россии документ с условиями прекращения огня, кремль, в свою очередь, не дал обратную связь и собирается показать "меморандум" только во время встречи. Что сегодня будет происходить на следующем этапе переговоров и что этому предшествовало, читайте на УНН.