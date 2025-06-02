Зеленский прибыл в Вильнюс: какова цель визита

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Литвы для участия в саммите стран "Бухарестской девятки" и нордических стран. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров, передает УНН.

Президент прибыл в Вильнюс для участия в саммите стран "Бухарестской девятки" и нордических стран. На полях саммита также запланированы двусторонние встречи с участниками саммита - сообщил Никифоров.

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Также среди важных сегодня событий - переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле.

Украина заранее передала россии документ с условиями прекращения огня, кремль, в свою очередь, не дал обратную связь и собирается показать "меморандум" только во время встречи. Что сегодня будет происходить на следующем этапе переговоров и что этому предшествовало, читайте на УНН.