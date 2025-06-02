Зеленский прибыл в Вильнюс: какова цель визита

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости
06:58 • 23291 просмотра

Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости

Эксклюзив
06:01 • 63539 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 98477 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 160748 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 183634 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 110601 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

1 июня, 04:00 • 235964 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

31 мая, 16:00 • 177508 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 13:12 • 123142 просмотра

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

31 мая, 12:42 • 108385 просмотра

Лето придет в Украину с дождями и жарой под 30°

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.1м/с
37%
751мм
Популярные новости

Разговор Рубио и Лаврова состоялся по запросу рф - Госдепартамент США

1 июня, 23:38 • 68691 просмотра

Харьков атаковали российские беспилотники, возник пожар

2 июня, 01:39 • 69728 просмотра

Комбинированные удары по Харькову: шесть раненых, среди них двое детей

2 июня, 02:37 • 52401 просмотра

Спецоперация "Паутина": обнародованы первые спутниковые снимки авиабазы "Белая" после атаки

05:57 • 105968 просмотра

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

07:53 • 14129 просмотра
публикации

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 235972 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 287219 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 301081 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 307036 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 404222 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Джон Хили

Олег Синегубов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Стамбул

Киев

Турция

Китай

Реклама
УНН Lite

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

07:53 • 14149 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 97685 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 177508 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 121663 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 153085 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Шахед-136

9К720 Искандер

Нефть марки Brent

Фокс Ньюс

Зеленский прибыл в Вильнюс: какова цель визита

Киев • УНН

 • 1280 просмотра

Президент Украины прибыл в столицу Литвы для участия в саммите стран "Бухарестской девятки" и нордических стран. Также запланированы двусторонние встречи с участниками саммита.

Зеленский прибыл в Вильнюс: какова цель визита

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Литвы для участия в саммите стран "Бухарестской девятки" и нордических стран. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров, передает УНН.

Президент прибыл в Вильнюс для участия в саммите стран "Бухарестской девятки" и нордических стран. На полях саммита также запланированы двусторонние встречи с участниками саммита

- сообщил Никифоров.

Зеленский анонсировал саммит Украина - Юго-Восточная Европа: премьер Греции уже пообещал быть22.05.25, 12:39 • 2734 просмотра

Дополнение

Также среди важных сегодня событий - переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле.

Украина заранее передала россии документ с условиями прекращения огня, кремль, в свою очередь, не дал обратную связь и собирается показать "меморандум" только во время встречи. Что сегодня будет происходить на следующем этапе переговоров и что этому предшествовало, читайте на УНН.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Вильнюс
Литва
Владимир Зеленский
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9