Очільник делегації рф у Стамбулі мединський зробив оновлення про обмін: виступив зі звинуваченнями у нібито його перенесенні

Помічник глави кремля володимира путіна, очільник російської делегації на переговорах у Стамбулі володимир мединський заявив, що росія нібито розпочала реалізацію повернення тіл українських військових та обміну полоненими та звинуватив Україну в тому, що українська сторона нібито несподівано перенесла це на невизначений термін. Про це мединський написав в Telegram, передає УНН.

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"Російська сторона в точній відповідності зі Стамбульськими домовленостями 6 червня розпочала реалізацію гуманітарної акції з передачі Україні понад 6 тис. тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ, а також з обміну пораненими і тяжкохворими військовополоненими та військовополоненими молодше 25 років. Перша партія заморожених тіл солдатів ЗСУ в кількості 1212 вже прибула в рефрижераторах у район обміну. Решта на підході", - заявив мединський.

За його словами, Україні нібито передано перший список із 640 військовополонених, категорій "поранені, тяжкохворі та молодь" для того, щоб почати обмін, а контактна групу міноборони рф нібито перебуває на кордоні з Україною.

Окрім того, він звинуватив Україну в тому, що нібито українська сторона "несподівано перенесла на невизначений термін" і приймання тіл, і обмін військовополоненими.

Нагадаємо

Україна та рф домовилися про обмін усіма тяжкохворими військовополоненими та особами віком до 25 років.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що повернення тіл полеглих відбудеться одразу після обміну полоненими.