Зеленський: повернення тіл полеглих відбудеться після обміну полоненими
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив, що Україна поверне тіла загиблих воїнів одразу після обміну полоненими з росією. Також, Україна передала рф список депортованих дітей.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що повернення тіл полеглих відбудеться одразу після обміну полоненими. Про це Зеленський повідомив під час брифінгу, пише УНН.
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"Ми не жартуємо ні з нашими військовими, ні з нашими полеглими. Це дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбутися. Уже був приклад", - повідомив Зеленський.
Зеленський зазначив, що повернення тіл полеглих почнеться одразу після того, як відбудеться обмін полоненими.
"Після обміну почнеться робота по підготовці обміну тілами. Знову ж таки через технічно важливі речі. І ми вважаємо, що в такому порядку це повинно бути, бо це не для піару, а щоб повертати назад своїх", - вказав Глава держави.
Доповнення
Україна та росія домовилися про обмін військовополоненими, особливо тяжкохворими та особами віком до 25 років. Також Україна передала рф список депортованих дітей.