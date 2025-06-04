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Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский
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Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

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Зеленский: возвращение тел павших произойдет после обмена пленными

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что Украина вернет тела погибших воинов сразу после обмена пленными с россией. Также, Украина передала рф список депортированных детей.

Зеленский: возвращение тел павших произойдет после обмена пленными

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возвращение тел павших произойдет сразу после обмена пленными. Об этом Зеленский сообщил во время брифинга, пишет УНН.

Детали

"Мы не шутим ни с нашими военными, ни с нашими павшими. Это очень важно, чтобы мы получили тела украинцев, а не россиян, от которых они хотят избавиться. Уже был пример", - сообщил Зеленский.

Зеленский отметил, что возвращение тел павших начнется сразу после того, как произойдет обмен пленными.

"После обмена начнется работа по подготовке обмена телами. Опять же, из-за технически важных вещей. И мы считаем, что в таком порядке это должно быть, потому что это не для пиара, а чтобы возвращать назад своих", - указал Глава государства.

Дополнение

Украина и россия договорились об обмене военнопленными, особенно тяжелобольными и лицами в возрасте до 25 лет. Также Украина передала рф список депортированных детей.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Владимир Зеленский
Украина
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