Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

Україна та рф домовилися про обмін усіма тяжкохворими військовополоненими та особами віком до 25 років. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова української делегації, міністр оборони України Рустам Умєров після другого раунду українсько-російських переговорів у Стамбулі, передає кореспондентка УНН.

Ми наполягаємо на звільненні та повернені всіх наших полонених та викрадених дітей. Що стосується обміну військовополонених, ми домовилися міняти всіх на всіх, особливо тяжкопоранених та тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати від 18 до 25 років, так само ми обмінюємося тілами полеглих солдатів. Ми надали іншій стороні список дітей депортованих до росії, який включає кілька сотень дітей, і це є нашим пріоритетом - зазначив Умєров.

Він додав, що Україна віддана процесу мирного врегулювання, особливо, якщо діти з цього списку будуть повернені з боку росії, це буде хорошим індикатором, шо рф готова до цього теж.

Нагадаємо

Переговори росії та України у Стамбулі тривали більше години.

Буде третій раунд переговорів рф та України протягом якогось часу.

Під час переговорів у Стамбулі, українська та російська делегації домовилися про обмін військовополоненими, зосередившись на тяжкопоранених та молоді.

Українська сторона ініціювала проведення ще однієї зустрічі з росією в період з 20 по 30 червня.